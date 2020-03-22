Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020 с учётом переноса на год

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможных изменениях в подготовке к чемпионату Европы по футболу, который был перенесён с 2020-го на 2021-й год из-за коронавируса.

«Что изучать Бельгию?! Мы их и так много видим. Что касается Финляндии, то это маленькая страна, которая на подъёме, попала на турнир. Но неизвестно, что будет через год. Мы три игры провели с Бельгией, и все они были разные», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее в УЕФА назвали ошибкой информацию о том, что Евро-2020 не будет переименован.