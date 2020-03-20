В УЕФА назвали ошибкой информацию о том, что Евро-2020 не будет переименован

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В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) назвали ошибкой собственное заявление о том, что чемпионат Европы по футболу — 2021 сохранит название Евро-2020, несмотря на перенос.
В УЕФА назвали ошибкой информацию о том, что Евро-2020 не будет переименован
  • Reuters

«Приносим извинения за допущенную ранее ошибку. Окончательное решение относительно названия чемпионата Европы, который пройдёт в 2021 году, ещё не принято. Предыдущий твит был отправлен ошибочно», — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

Чемпионат Европы был перенесён с 2020 на 2021 год в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет переименовывать Евро-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год. 

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