В УЕФА назвали ошибкой информацию о том, что Евро-2020 не будет переименован
- Reuters
«Приносим извинения за допущенную ранее ошибку. Окончательное решение относительно названия чемпионата Европы, который пройдёт в 2021 году, ещё не принято. Предыдущий твит был отправлен ошибочно», — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.
Чемпионат Европы был перенесён с 2020 на 2021 год в связи с мировой пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что УЕФА не будет переименовывать Евро-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год.