Эффект бабочки: почему ISU стоит забыть о ЧМ-2020 по фигурному катанию и смотреть в будущее

Чем дольше Международный союз конькобежцев (ISU) обсуждает варианты переноса чемпионата мира по фигурному катанию на начало следующего сезона, тем больше доводов набирается за то, чтобы этого не делать. Может ли решение изменить привычный календарь обернуться для спортсменов, тренеров и национальных команд непоправимыми потерями — в материале RT.

С тех пор как Международный союз конькобежцев объявил, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года из-за угрозы коронавируса не может быть проведён в запланированные сроки, не было, наверное, ни одного комментария в СМИ, в котором не отмечалось, что наиболее сильно это решение ударило по трём российским спортсменкам — Александре Трусовой, Алёне Косторной и Анне Щербаковой, которые уже трижды в этом сезоне (в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы) занимали весь пьедестал и наверняка были полны намерений повторить это и на мировом первенстве в Монреале.

Наиболее «слабым» звеном в этой тройке, как ни странно, выглядела по ходу сезона Трусова. Это давало основания предполагать, что сохранить за собой на главном турнире года в Монреале все три призовых места Россия, возможно, не сумеет. Однако в начале марта Саша выложила в интернет видеоролик, снятый в ходе одной из тренировок, на котором она более чем уверенно исполнила в ходе произвольной программы пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным сальховом и ещё один сольный тулуп. Иначе говоря, к главному старту сезона фигуристка набрала совершенно потрясающие кондиции и была готова к штурму очередных рекордов и высот.

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Когда стало известно, что в марте чемпионат мира не состоится и ISU рассматривает вариант переноса соревнований на осень, я позвонила известному гандбольному тренеру Евгению Трефилову, чтобы услышать его мнение: насколько сложно удержать уже набранную спортивную форму и возможно ли сделать это без потери качества, если потенциальный старт откладывается на несколько месяцев.

«Определённая сложность в этом, безусловно, есть, причём касается она как командных видов спорта, так и личных, поскольку законы физиологии работают для всех одинаково», — ответил тренер. Он пояснил: «Дело в том, что чем более высокие кондиции набрал атлет к главному старту, тем продолжительнее бывает спад. Начинать нагружать человека в период, когда он не полностью восстановился, следует очень осторожно — велик риск перегрузить его. И очень опасно форсировать подготовку — в этом случае спортсмен способен упасть в такую глубокую функциональную яму, из которой его не всегда возможно вытащить».

Думаю, для большинства болельщиков, которые сейчас ожидают решения ISU, нет никакой разницы, когда именно мог бы быть проведён временно отложенный турнир — в июне, августе или октябре. Логика здесь проста: даже если лидеры окажутся на момент выступления не в форме, кто-то ведь всё равно станет победителем. Да и разве будет неинтересно увидеть, как какой-нибудь условный Кевин Аймоз обходит Юдзуру Ханю и Натана Чена, а условная Ын Су Лим укладывает на лопатки россиянок?

Но тут есть нюанс. Любой вид спорта двигают вперёд прежде всего лидеры. Они — это тот самый золотой фонд, который требует совершенно особого к себе отношения. Одновременно с этим лидеры — это наиболее уязвимое звено. Они первыми попадут под удар, если ЧМ-2020 будет передвинут на начало следующего сезона.

Термин «эффект бабочки», ставший широко известным благодаря одноимённому фильму, здесь как нельзя более уместен. Суть явления, напомню, заключается в том, что даже незначительное влияние на ту или иную систему может обернуться большими и совершенно непредсказуемыми последствиями. Особенно — в ситуации хаоса.

С одной стороны, шесть месяцев (а именно столько времени окажется у фигуристов, если ISU примет решение о переносе главного старта-2020 на осень) — это достаточный срок, чтобы перестроить подготовку и заново вывести атлетов на максимальный пик. С другой — потом всё равно случится спад, причём никому сейчас не известно, насколько сильным и продолжительным он может оказаться у всех сильнейших. И это произойдёт в предолимпийском сезоне.

А теперь давайте попробуем ответить на вопрос: мы уверены, что хотим это видеть?

Парадокс, но, отказавшись от чемпионата мира в этом году, фигурное катание может выиграть гораздо больше. Во-первых, сезон в этом случае получится абсолютно полноценным, с мощной серией Гран-при, в которой наверняка захотят участвовать все сильнейшие. Во-вторых, появляется надежда, что самому харизматичному фигуристу планеты, двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю, всё-таки придётся поменять свои программы на новые — глупо оспаривать гениальность ставших легендарными «Баллады №1» Шопена и «Сеймея», но выходить с этими постановками в пятый раз для человека, претендующего на «Оскар» в номинации самого ценного фигуриста в мире, всё-таки уже перебор. А вот увидеть Ханю в новых образах и с новыми программами — событие само по себе, вне зависимости от того, побеждает японец своих соперников или нет.

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Но наиболее интересной представляется ситуация в женском одиночном катании. Можно искренне посочувствовать Трусовой, Щербаковой и Косторной, что они, будучи безоговорочными лидерами, лишились главного для себя старта. Это действительно сильный удар для любого атлета, претендующего на золотые медали. Но нельзя не понимать, что сезон-2021 может оказаться для всех трёх девушек гораздо более сложным, чем для той же Елизаветы Туктамышевой или Евгении Медведевой — то есть, тех, кто в силу возраста уже стабилизировал физические кондиции и сохранил достаточно высокую сложность программ.

Достаточно ведь очевидно, что звёздочки юниорского возраста всегда особенно хороши в свой первый сезон и крайне редко становятся сильнее по мере взросления. И это, кстати, прекрасный стимул для той же Алины Загитовой, чтобы вернуться на большой лёд. По отношению к Трусовой, Щербаковой и Косторной звучит это, возможно, жестоко, но с точки зрения зрелища равная конкуренция — это куда интереснее, чем колоссальный отрыв единичных лидеров, зиждущийся на физиологии.

Просто для того чтобы всё это увидеть, ISU действительно нужно принимать решение как можно быстрее — не ломая сезон и не провоцируя последствия с непредсказуемым исходом. И уж точно здесь не следует ставить во главу угла попытки минимизировать экономические потери. Ведь любой успешный бизнес — это прежде всего люди, а не деньги.