Загитова планировала выступить на ЧМ в образе Эсмеральды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала выступить в показательных выступлениях на чемпионате мира 2020 года в образе главной героини мюзикла «Нотр-Дам де Пари» — Эсмеральды.

Об этом в своём Instagram сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз.

Он также отметил, что 17-летняя спортсменка, приостановившая карьеру, была приглашена выступить с показательным номером как номинантка на награду ISU Skating Awards, которую среди фигуристов уже прозвали «Оскаром».

11 марта стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале был отменён из-за распространения коронавируса.

Ранее в ISU выразили сомнения в возможности переноса ЧМ по фигурному катанию.