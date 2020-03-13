Загитова планировала выступить на ЧМ в образе Эсмеральды

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала выступить в показательных выступлениях на чемпионате мира 2020 года в образе главной героини мюзикла «Нотр-Дам де Пари» — Эсмеральды.
Загитова планировала выступить на ЧМ в образе Эсмеральды
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом в своём Instagram сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз.

Он также отметил, что 17-летняя спортсменка, приостановившая карьеру, была приглашена выступить с показательным номером как номинантка на награду ISU Skating Awards, которую среди фигуристов уже прозвали «Оскаром».

11 марта стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале был отменён из-за распространения коронавируса.

Ранее в ISU выразили сомнения в возможности переноса ЧМ по фигурному катанию.

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