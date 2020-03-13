Загитова планировала выступить на ЧМ в образе Эсмеральды
- © Raniero Corbelletti/AFLO
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Об этом в своём Instagram сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз.
Он также отметил, что 17-летняя спортсменка, приостановившая карьеру, была приглашена выступить с показательным номером как номинантка на награду ISU Skating Awards, которую среди фигуристов уже прозвали «Оскаром».
11 марта стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале был отменён из-за распространения коронавируса.
Ранее в ISU выразили сомнения в возможности переноса ЧМ по фигурному катанию.