Фигуристка Ильиных о новорождённом сыне: точно не буду ставить его на коньки

Чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала, отдаст ли своего ребёнка в этот вид спорта.

Несколько дней назад стало известно, что спортсменка родила первенца, которого назвали Мир. Отец мальчика — танцовщик Сергей Полунин.

«Кем хотела бы видеть сына в будущем — фигуристом или танцором? Конечно, мы об этом думали, ещё когда Мир был в животе. Я точно не собираюсь ставить его на коньки. Мне бы хотелось, чтобы сын продолжил путь Серёжи, потому что у Серёжи есть своё уникальное видение балета. Очень круто, когда есть такой пример. Но, если у ребёнка не будет к этому каких-то данных или желания, никто не будет его заставлять», — приводит слова Ильиных Hello! Russia.

Ранее сообщалось, что место тренировок Медведевой в Канаде закрыли на карантин из-за коронавируса.