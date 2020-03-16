Фигуристка Ильиных о новорождённом сыне: точно не буду ставить его на коньки
Несколько дней назад стало известно, что спортсменка родила первенца, которого назвали Мир. Отец мальчика — танцовщик Сергей Полунин.
«Кем хотела бы видеть сына в будущем — фигуристом или танцором? Конечно, мы об этом думали, ещё когда Мир был в животе. Я точно не собираюсь ставить его на коньки. Мне бы хотелось, чтобы сын продолжил путь Серёжи, потому что у Серёжи есть своё уникальное видение балета. Очень круто, когда есть такой пример. Но, если у ребёнка не будет к этому каких-то данных или желания, никто не будет его заставлять», — приводит слова Ильиных Hello! Russia.
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