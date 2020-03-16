Фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу тренера Москвиной

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов начнут тренироваться под руководством Тамары Москвиной.
Фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу тренера Москвиной
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом рассказала сама Москвина, слова которой передаёт ТАСС. Под её руководством также занимаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Переход ещё одной сильной пары в группу будет дополнительным стимулом и для Анастасии с Александром, и для Александры с Дмитрием. Тем более что они дружат», — добавила Москвина.

Мишина и Галлямов тренировались под руководством Людмилы Великовой. В нынешнем сезоне он стали бронзовыми призёрами финала Гран-при и победителями Кубка России.

Ранее сообщалось, что место тренировок Медведевой в Канаде закрыли на карантин из-за коронавируса.

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