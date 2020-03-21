Признание в любви Туктамышевой, критика Загитовой и шутка Слуцкой: что обсуждают в мире фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева призналась в любви Санкт-Петербургу, куда переехала 10 лет назад из родного Глазова. Победительницу Пхёнчхана-2018 Алину Загитову раскритиковали после демонстрации растяжки. Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась советом, как усмирить маленьких детей на карантине. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Шутка Слуцкой и неудачный совет Загитовой

21 марта в канадском Монреале должна была завершиться соревновательная часть чемпионата мира по фигурному катанию, отменённого из-за пандемии коронавируса. Основываясь на результатах первой половины сезона, многие болельщики и даже эксперты предполагали, что турнир может стать триумфальным для учениц Этери Тутберидзе. В частности, первое место прочили победительнице первенства Европы Алёне Косторной.

Однако двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отметила, что соревнования могли бы сложиться и по иному сценарию.

«Лёд, как известно, скользкий. Есть и другие фигуристки, готовые составить конкуренцию россиянкам. Наши девочки ещё молоды, и, когда бы ни состоялся этот чемпионат, уверена, что они со своим тренером приложат все усилия для достижения победных целей», — заявила Слуцкая в интервью порталу Team Russia.

Эпидемия затронула все виды спорта, исключением здесь не стало и фигурное катание. По примеру коллег фигуристы призывают своих поклонников со всей серьёзностью отнестись к сложившейся ситуации, не выходить без надобности из дома, а также тщательно следить за гигиеной. Своими полушуточными советами поделилась и Слуцкая.

«Так чем бы занять детей, когда садики и школы закрыты? Первое — конечно, их поубивать. Второе — привязать к стулу, к батарее и закрыть рот. Ладно, я смеюсь. За городом можно вдоволь нагуляться. Тем более погода позволяет. С детьми-школьниками сделать все уроки! А ещё я любительница что-нибудь куда-нибудь передвигать. Как раз есть время изменить интерьер, привлечь к этому детей, чтобы они почувствовали себя важными и нужными», — написала экс-фигуристка.

Чемпионка мира 2019 года Алина Загитова также заботится о поклонниках. На своём примере она показала, что, выходя из дома, необходимо носить медицинскую маску и перчатки, а также стараться не трогать предметы в общественных местах.

Кроме того, спортсменка опубликовала видеоролик, на котором открывает ногой дверь катка в ледовом дворце.

«Вот для чего нужна растяжка», — пошутила Загитова.

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Однако впоследствии ей пришлось удалить пост. Можно предположить, что причиной послужила критика некоторых пользователей социальных сетей. Они назвали поступок фигуристки эгоистичным, так как, по их словам, после её ноги за ручку двери возьмётся рукой другой человек. Интересно, что несколькими днями ранее с подобной ситуацией столкнулась Евгения Медведева. Она разместила фотографию, на которой медицинская маска надета на плюшевую акулу. Подписчики обвинили её в нерациональном использовании средства защиты.

В декабре прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры. После короткого отдыха она продолжила активные тренировки, однако некоторые специалисты и коллеги выразили сомнение в целесообразности её возвращения на лёд.

Так, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва предположила, что ученице Тутберидзе необходимо найти мотивацию.

«На данный момент она ушла победительницей с колоссальной любовью болельщиков, доходящей до умопомрачения и иногда — бесчинства. Она молодая, здоровая, на пике. Очень редко из этого удаётся выйти без потерь. Я ей желаю найти цель, если она будет возвращаться, или найти себя в жизни. С этим, уверена, проблем не будет», — цитирует Боброву «Спорт-Экспресс».

Карантин на катках и прогноз Валиевой

Тем временем власти Москвы постановили приостановить работу всех учебных заведений. Распоряжение касается спортшкол и катков. На вынужденные каникулы отправились группы Тутберидзе, Нины Мозер и Александра Жулина. При этом сообщается, что ученики «Самбо-70» рассчитывают вернуться на лёд 12 апреля.

Подопечные Тутберидзе славятся своим трудолюбием, и их тренировки продолжались вплоть до самого запрета. Разумеется, вся группа соблюдала меры безопасности, о чём свидетельствует фотография в социальных сетях наставницы.

«Вирус очень быстро вводит поправки в жизнь. Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврата к привычной жизни. Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно, и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно распространяться», — написала Тутберидзе.

Одна из самых многообещающих учениц Тутберидзе Камила Валиева рассказала о методиках тренера. По её словам, специалист наставляет подопечных не только на льду, но и в повседневной жизни.

«Этери Георгиевна — очень требовательный тренер. Если ты делаешь то, что она от тебя хочет, то может и похвалить. Иногда она говорит, как лучше накраситься, поправить причёску или ещё что-нибудь. Что касается костюмов, то их тоже подбирает она. Сначала смотрит эскизы, потом, когда портниха приносит уже готовый вариант, говорит, что ей нравится, а что — не очень. Но всегда получается очень красиво», — цитирует Валиеву Sportbox.

Кроме того, новоиспечённая чемпионка мира среди юниоров предположила, что в женском катании появятся ещё более сложные прыжки.

«Когда ты ещё маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 17 годам тебе становится немного страшно. Всё, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остаётся с тобой», — пояснила Валиева.

В прогноз спортсменки действительно начинаешь верить после новости об очередном достижении ученицы Тутберидзе. 11-летняя Вероника Жилина выполнила тройной аксель на одной из тренировок. Ранее она стала самой юной фигуристкой, которой покорился четверной тулуп на официальных соревнованиях.

Настрой Мишина и творчество Медведевой

Тем временем 79-летний тренер Алексей Мишин заявил, что не относится к группе риска, так как наибольшую угрозу заболевание представляет для пенсионеров с ослабленным иммунитетом.

Поэтому специалист продолжает работу на катке «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Если последует указание нашего губернатора Александра Беглова приостановить тренировки, значит, пойдём сидеть по домам. Но не пассивно, а активно. Будем думать над музыкой, программами, заниматься общефизической подготовкой. Если власти разрешат, будем тренироваться на катке «Юбилейного», на котором я работаю с момента его открытия и являюсь абсолютным старейшиной этого спортивного сооружения», — заявил Мишин РИА Новости.

В отсутствие соревновательной практики его ученица Елизавета Туктамышева продолжает активно вести социальные сети. На этот раз она поразмышляла о жизни в Санкт-Петербурге, куда она переехала из родного Глазова.

«Я живу тут уже почти 10 лет, и за это время влюбилась, каждый город, где бываю, сравниваю с Питером. Могу вам сказать, что мало какие из них могут с ним конкурировать. В Петербурге прекрасно всё: атмосфера, архитектура, люди. Из минусов — возможно, иногда хочется больше солнца», — призналась Туктамышева.

Не теряет время зря и Медведева. Поклонникам фигурного катания хорошо известно, что спортсменка увлекается рисованием. На её странице в Instagram можно найти портреты популярных певиц Билли Айлиш и Арианы Гранде, японской фигуристки Сатоко Мияхары, немецкой пары Алёна Савченко — Бруно Массо. Теперь к виртуальной галерее прибавилось изображение Анастасии Скопцовой, вместе с Кириллом Алёшиным выступающей в танцах на льду.

О личной жизни большинства представителей мира фигурного катания известно крайне мало. Спортсмены предпочитают скрывать свои отношения от посторонних глаз. Если недавно многие с удивлением узнали о том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных в январе впервые стала матерью, то сейчас фанатов ждал сюрприз от Елены Радионовой.

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