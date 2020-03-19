Тутберидзе показала, как её ученики тренируются на фоне ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к своим подписчикам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Тутберидзе показала, как её ученики тренируются на фоне ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться под требования, которые необходимы для нашего здоровья и для возврата к привычной жизни... Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребёнку», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Специалист опубликовала фотографию со своими учениками, тренирующимися в защитных масках, а также призвала соблюдать правила гигиены. В частности, Тутберидзе посоветовала носить маски, соблюдать дистанцию, а также мыть руки.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к подписчикам в социальной сети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить