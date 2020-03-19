Тутберидзе показала, как её ученики тренируются на фоне ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
«Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться под требования, которые необходимы для нашего здоровья и для возврата к привычной жизни... Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребёнку», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.
Специалист опубликовала фотографию со своими учениками, тренирующимися в защитных масках, а также призвала соблюдать правила гигиены. В частности, Тутберидзе посоветовала носить маски, соблюдать дистанцию, а также мыть руки.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к подписчикам в социальной сети.