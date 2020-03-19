Фигурист Самарин: на чемпионате Европы не получилось сделать то, что планировал
- РИА Новости
«Оступился. Не получилось сделать то, что я планировал. Да, это неприятно. Но мы уже всё обговорили с тренером, проанализировали ошибки и готовимся к следующему сезону», — приводит слова Самарина «Матч ТВ».
Он также считает, что неуверенность помешала ему выступить в полную силу. По этой же причине он не стал прыгать четверной флип в произвольной программе.
«На протяжении сезона флип у меня получался через раз. На тренировках не было проблем, а на стартах случались. Поэтому к чемпионату Европы мы решили убрать нестабильный прыжок, чтобы показать чистое катание. Но, увы, не удалось», — сказал Самарин.
В минувшем сезоне Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции, выиграл Гран-при России, а также стал третьим на первенстве страны. На ЧЕ он занял десятое место.
Ранее Самарин заявил, что готов на всё ради тренера Светланы Соколовской.