Самарин ответил на вопрос о кумирах в фигурном катании

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин ответил на вопрос, кто из фигуристов прошлого его вдохновлял.

«Не могу сказать, что болел за кого-то конкретно. Просто желал победы всем нашим фигуристам, очень симпатизировал Брайану Жуберу», — приводит слова Самарина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции, выиграл Гран-при России, а также стал третьим на первенстве страны. На ЧЕ в Граце он занял десятое место.

Ранее Самарин заявил, что на чемпионате Европы 2020 года не получилось сделать то, что он планировал.