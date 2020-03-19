Самарин ответил на вопрос о кумирах в фигурном катании

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Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин ответил на вопрос, кто из фигуристов прошлого его вдохновлял.
Самарин ответил на вопрос о кумирах в фигурном катании
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что болел за кого-то конкретно. Просто желал победы всем нашим фигуристам, очень симпатизировал Брайану Жуберу», — приводит слова Самарина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции, выиграл Гран-при России, а также стал третьим на первенстве страны. На ЧЕ в Граце он занял десятое место.

Ранее Самарин заявил, что на чемпионате Европы 2020 года не получилось сделать то, что он планировал.

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