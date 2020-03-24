Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась на хорошую погоду в Санкт-Петербурге во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

«Как раз во время всемирной изоляции в Питере впервые за долгое время такая хорошая погода целую неделю! Целую, мать его, неделю! Не удивлюсь, если, когда закончится карантин, начнётся дождь со снегом. В первый же день», — написала Туктамышева в сториз своего Instagram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее фигуристка Евгения Медведева показала, как защищается от коронавируса в Канаде.