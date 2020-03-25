«Уникальный шанс заняться тем, чем давно хотел»: Ефимова о переносе Олимпиады, коронавирусе и отжиманиях на балконе

Решение о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год является самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Об этом в интервью RT заявила трёхкратный призёр Игр по плаванию Юлия Ефимова. Она также призналась, что с самого начала считала серьёзной угрозу пандемии коронавируса, рассказала, каким образом продолжает поддерживать форму, и ответила, как в США реагировали на начало эпидемии.

— Перенос Олимпийских игр с 2020-го на 2021 год ожидался, но каждый воспринял его по-своему: если одни разочарованы, то другие рады. Как вы отреагировали на решение Международного олимпийского комитета?

— На данный момент это самый оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении ещё хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии.

— На ваш взгляд, для спортсменов старше 30 лет перенос Игр на один год станет серьёзным ударом?

— Не думаю. Знаю очень многих иностранных атлетов, которым за 30. Но они ни на секунду не подумали, что им придётся остановиться и отказаться от своей мечты.

— Теперь вы можете позволить себе слегка расслабиться или, наоборот, это повод следить за собой строже?

— Всё зависит от того, как долго продлится карантин. В Лос-Анджелесе все спортивные объекты закрыты. Пока можно посещать пляжи, но непонятно, как долго это продлится. Сейчас можно заниматься бегом, плавать в океане или сёрфить, но вода холодная. Слышала, что многие пляжи уже начали закрывать. Кроме того, есть домашние упражнения: отжимания, скручивания на пресс. Ближайший месяц, очевидно, будем заниматься в этих условиях.

Обидно, что уже набрала хорошую форму. Будет жаль её потерять. Несмотря на перенос Олимпийских игр, надеюсь, что в этом году будут и другие старты. В частности, чемпионат Европы планируется провести в августе, поэтому надеюсь, что его не отменят и у нас появится возможность выступить и показать хоть какие-то результаты. Морально спортсменам тяжело поддерживать форму без соревновательной практики. Тренироваться просто так и тратить силы в никуда — худшее, что можно придумать.

— Тот факт, что сейчас нет возможности посещать бассейн, вредит или помогает в данной ситуации?

— Оставаться дома и продолжать заниматься — немного легче. Это другая сфера. Морально и физически это проще, чем если бы Олимпиаду перенесли на год, а я до сих пор могла бы заниматься в бассейне. Сейчас есть много времени. Можно расслабиться, заняться здоровьем, упражнениями, до которых раньше не доходили руки. И опять начать готовиться к новому олимпийскому сезону.

— Как поддерживаете форму в отсутствие возможности посещать бассейн?

— Пока открыт пляж, всё не так страшно. Начинаю с часовой пробежки, после чего возвращаюсь домой и делаю упражнения с собственным весом: отжимания, приседания с резинкой, скручивания на пресс. Сейчас сложно найти спортивный инвентарь. Проблематично даже заказать тот же фитбол, ведь магазины закрыты. Приходится обходиться подручными средствами. Скоро должна прийти беговая дорожка, заказанная на случай запрета выходить на улицу.

Ефимова о способах поддержания формы в условиях коронавируса

— В сети очень популярно видео, на котором вы выполняете отжимания на балконе. Что подвигло вас присоединиться к челленджу «Оставайся дома»?

— Загорали на балконе. Одна девочка прислала нам видео с отжиманиями. Мы посмеялись, сделали и переслали ей обратно. Но она сказала, что мы обязательно должны выложить это в социальных сетях. Так и сделали.

— На видео вы отжались всего десять раз. Неужели это максимум?

— На записи видно десять повторений, но на самом деле до этого было ещё штук 50. Искали хороший ракурс, чтобы было красиво.

— Многих заинтересовала техника, с которой вы выполняли отжимания на видео...

— Спрашивала своего тренера. Существуют разные виды отжиманий. Он говорил, что и так и так правильно. Просто работают разные группы мышц. При этом не скажу, что именно это упражнение приносит мне результаты. Мне не стоит особо сосредотачиваться на нём.

— Многие спортсмены жалуются на то, что в режиме самоизоляции они сходят с ума от замкнутого пространства и общения с одними и теми же людьми. Как обстоят дела у вас?

— Мне повезло, что я оказалась со своими близкими. Со мной отец и лучшая подруга. Не думаю, что с нами случится что-то страшное, если запретят покидать помещение. Кроме того, на этот случай у нас уже есть план.

— Чем будете заниматься?

— Разберём вещи, наведём порядок, помоем всё. Будем вместе делать спортивные упражнения, изучать танцы, заниматься рукоделием. Мне кажется, это уникальный шанс заняться тем, чем ты давно хотел, но не было времени. У меня очень много таких дел.

Ефимова о реакции американских друзей на угрозу коронавируса

— Где вы находились в то время, когда в США началась эпидемия коронавируса?

— Мы проводили трёхнедельный сбор на Гавайях. Только вернулись оттуда, как всё стали закрывать, отменять перелёты. Нам повезло, что мы добрались до Лос-Анджелеса, потому что оставаться на островах не было возможности.

— Многие спортсмены не считают серьёзной угрозу коронавируса. Как к этому относитесь вы?

— Давно поняла, что это серьёзнее, чем кажется. Я большая фанатка Италии. Всё, что происходит там, меня очень сильно расстраивает. Около недели назад собрались с друзьями на бранч, чтобы обсудить происходящее. Ещё тогда сказала, что эпидемия распространится по всему миру, это просто вопрос времени.

На это мои американские друзья посмеялись и сказали, что в США такого не может быть. «Там маленькая страна, а мы такие развитые и классные», — заявили они. И в тот же вечер мы прочитали новость, что все кафе и рестораны будут закрыты для посещений.

— Что было потом?

— В последующие дни на карантин уходило всё больше заведений, а теперь единственным плюсом остаётся то, что можно выходить на улицу. Все места закрыты. Доступны лишь доставка и самовывоз.

Также по теме «Теперь уборка — моя главная тренировка»: Егорян о домашнем карантине, переносе Олимпиады и поездке в Ухань Перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год — правильное решение, так как сейчас человечеству нужно думать в первую очередь о...

— При этом очень многие люди до сих пор не придают этому значения и уверены, что инфекция не доберётся до них...

— Некоторые могут надеяться, что вирус пройдёт мимо. Но лучше поберечься, чем смеяться над этим. Если вы не беспокоитесь за себя, подумайте о своих близких и друзьях. Ситуация очень страшная. Особенно учитывая то, как вирус распространяется. У меня есть знакомые из Азии, которые заразились и очень тяжело перенесли болезнь. Она не так похожа на грипп, как говорят.

— Что можете посоветовать людям, чтобы избежать заражения?

— Если есть возможность, не выходите на улицу. Особенно избегайте общественных мест, а детям не позволяйте посещать игровые площадки. Чаще мойте руки, а лучше ходите в перчатках. Хотя сейчас ни их, ни масок практически не найти. Если есть такая возможность, ежедневно стирайте одежду, в которой выходили из дома.

— В Лос-Анджелесе проблемы с тем, чтобы достать маски и перчатки?

— У меня нет ни того ни другого. Зато есть антисептик для рук, мыло. Ещё неделю назад я тренировалась, но сейчас сама стараюсь не покидать дом без необходимости. Выхожу только за едой или на пробежку.