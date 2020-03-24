«Беспрецедентное распространение коронавируса»: Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год. Такое решение МОК принял совместно с властями Японии из-за пандемии коронавируса. В Госдуме подчеркнули, что благодаря переносу спортсмены успеют нормально подготовиться к Играм. Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что российским атлетам обеспечат адекватный тренировочный процесс.

«Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира»

МОК и японские власти приняли решение о переносе Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели специальную телефонную конференцию, в ходе которой обсудили сложившуюся ситуацию. В ней также приняли участие президент оргкомитета Игр Мори Йоширо, губернатор Токио Коике Юрико, генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер и другие олимпийские функционеры.

В результате они вынесли вердикт, что на данный момент проведение Игр в Токио в изначально запланированные сроки — с 24 июля по 9 августа — не представляется возможным.

«Беспрецедентное и непредсказуемое распространение вспышки коронавируса привело к ухудшению ситуации в остальном мире. Вчера генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что темпы распространения пандемии COVID-19 увеличиваются. В настоящее время зарегистрировано более 375 тыс. случаев заболевания по всему миру, почти в каждой стране, и их число растёт с каждым часом», — говорится в заявлении на сайте МОК.

Сообщается, что Игры перенесены «на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021-го». При этом они сохранят нынешнее название «Токио 2020», как и Паралимпийские игры. Также в Японии останется олимпийский огонь, доставленный из Греции на прошлой неделе. А вот его эстафета отложена.

«Лидеры выразили единое мнение, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящий момент», — отмечается в тексте.

После окончания конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпиада была отложена в том числе для того, чтобы спортсмены имели возможность нормально подготовиться к ней, поскольку в настоящий момент в связи с пандемией коронавируса многие из них просто лишены возможности тренироваться надлежащим образом.

«Мы договорились: самое позднее до лета 2021 года провести Олимпиаду и Паралимпиаду, а также находиться в тесном взаимодействии, чтобы после окончательной победы человечества над новым типом коронавирусной инфекции и в знак этой победы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в полном виде», — приводит «Р-Спорт» слова Абэ.

В свою очередь, губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что олимпийский огонь «станет символом победы над коронавирусом».

«Это конкретная цель и для спортсменов. У Токио, который провёл подготовку, также появилась цель, к которой мы будем идти», — отметил глава города.

Наконец, министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подчеркнула, что теперь у страны будет больше времени, чтобы подготовиться к этому важному событию.

«Нам нужно будет одновременно заниматься разными проблемами — подготовкой спортивных арен и другими. Правительство Японии в тесном взаимодействии с Международным олимпийским комитетом, оргкомитетом Олимпиады, городом Токио займётся решением всех неотложных задач», — сказала министр.

Призывы перенести или отменить Олимпиаду в Токио в последнее время звучали всё громче, но японские власти до последнего не хотели принимать столь радикальное решение всего за четыре месяца до начала соревнований. А Бах менее чем неделю назад отмечал, что с оптимизмом смотрит в будущее.

Но в понедельник, 23 марта, стало известно, что в Японию отказались ехать ряд спортсменов. Национальный олимпийский комитет Канады принял решение не посылать своих спортсменов в Токио и не рисковать их здоровьем. Аналогичным образом поступили в Австралии.

«В это непростое время во главу угла поставлено здоровье»

В России к переносу Олимпийских игр отнеслись с пониманием. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов назвал вердикт МОК «абсолютно правильным».

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«Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределённости. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоёвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что Игры решили перенести. Надеюсь, такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус», — заявил депутат в интервью RT.

Аналогичную точку зрения высказал и министр спорта Олег Матыцин.

«В это непростое время во главу угла поставлено здоровье спортсменов и организаторов, здоровье представителей всех стран — членов МОК. Мы будем строить наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу. В настоящее время большинство членов сборных находятся на базах, мы взаимодействуем с федерациями относительно вопроса дальнейшего тренировочного процесса и возобновления соревнований. Мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса: спортсмены в нём нуждаются и этот цикл не должен прерываться», — цитирует ТАСС слова Матыцина.

Поддержал перенос Олимпийских игр на 2021 год и глава РУСАДА Юрий Ганус. Он подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса антидопинговым инспекторам сложнее тестировать спортсменов.

«Мы обеспечиваем им защиту, даже даём маски спортсменам, но всё равно режим тестирования, когда спортсмен находится на карантине, ограничен и сложен. Но один из главных факторов — это окончание процесса в CAS, готовность спортсменов к выполнению критериев, которые могут быть приняты арбитражным судом в случае выигрыша WADA. Поэтому лучше всего сейчас готовиться к Олимпиаде и проводить антидопинговое тестирование в спокойном режиме. Тем более — без ограничений и давления времени, которые могли бы быть после завершения процесса CAS при выдвижении требований со стороны WADA», — цитирует Гануса Sport24.