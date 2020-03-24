Перенос Олимпиады, потеря обоняния у Гобера и смерть экс-вратаря «Эспаньола»: как коронавирус влияет на спортивный мир

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд сообщил, что решение о переносе летней Олимпиады 2020 года в Токио уже принято, а Союз европейских футбольных ассоциаций объявил об изменении дат проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главный тренер футбольного «Галатасарая» Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус, а баскетболист «Юты» Руди Гобер сообщил о появлении новых симптомов. Бывший вратарь «Эспаньола» Бенито Хоанет скончался в возрасте 84 лет из-за коронавируса, а экс-президент «Реала» Фернандо Мартин Альварес, также заражённый инфекцией, доставлен в реанимацию. О том, как пандемия продолжает влиять на спортивный мир — в материале RT.

Соревнования

Во всём мире угроза коронавируса продолжает нарастать, что не может не отражаться и на спорте. Так, за последние несколько дней стало известно о переносе ряда соревнований, а представитель Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердил, что летние Игры в Токио вряд ли начнутся в положенные сроки. Кроме того, растёт число заражённых COVID-19, в число которых вошли наставник футбольного клуба «Галатасарай» Фатих Терим и бывший президент «Реала» Фернандо Мартин Альварес.

На протяжении последних недель организаторы летней Олимпиады 2020 года в Токио продолжали сохранять твёрдость в вопросе переноса соревнований. Оргкомитет неоднократно заверял, что ситуация находится под контролем и первенство состоится в запланированные сроки, но сами атлеты не были уверены, что им будет обеспечена безопасность. В результате, многие федерации обратились к МОК с призывом отложить Игры на более благоприятное время, а за последние сутки их число пополнили НОК США и Швейцарии.

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Судя по всему, в МОК всё же сдались. Как заявил представитель комитета Ричард Паунд, решение о переносе Олимпиады уже принято, а дело остаётся лишь за официальным объявлением. При этом бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что пока неизвестно ни о том, когда будет сделано объявлении, ни о новых датах старта летних Игр-2020.

При этом в пресс-службе МОК не подтвердили заявления Паунда об изменениях срока проведения Игр.

«Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома, которое было объявлено вчера», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В то же время Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально сообщил, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона не состоятся в конце мая. Изначально, преемник «Ливерпуля» в ранге сильнейшего клуба Старого Света должен был быть выявлен 30 мая в Стамбуле, а обладатель второго по значимости трофея континента — 27 мая в Гданьске.

Кроме того, Королевская федерация футбола Испании опубликовала заявление, в котором уведомила о продлении паузы в первенствах под своей эгидой. В RFEF подчеркнули, что все турниры будут возобновлены в тот момент, когда будет гарантировано здоровье и безопасность всем участникам мероприятий, включая футболистов, тренеров и болельщиков.

Уже 24 марта список временно прекращённых футбольных первенств пополнил чемпионат Австралии. До недавного времени А-лига продолжала функционировать, но из-за роста числа заражённых местная федерация решила приостановить проведение первенства минимум до 22 апреля.

Тем временем, из-за угрозы коронавируса руководство «Формулы-1» не может определиться с датой начала нового сезона. До настоящего момента уже были отменены этапы в Австралии и Монако, а также перенесены Гран-при Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов и Испании. Накануне же стало известно, что их число пополнили соревнования в Азербайджане, запланированные на начало июня. При этом организаторы заверили, что об упразднении речь не идёт, вследствие чего нет необходимости в возврате билетов.

Немного подождать придётся и поклонникам самбо. По первоначальным данным чемпионат Европы должен был пройти с 21 по 25 мая в Екатеринбурге, но из-за пандемии коронавируса был передвинут на вторую половину сентября. Как говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации самбо (FIAS), состязания стартуют 17-го и завершатся 21 сентября.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course. — UEFA (@UEFA) March 23, 2020

Спортсмены

Параллельно со списком перенесённых турниров, растёт число близких к спорту людей, заражённых коронавирусом. Одним из них стал главный тренер «Галатасарая» и бывший наставник сборной Турции по футболу Фатих Терим. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter. Специалист сказал, что в настоящее время находится в «надёжных руках врачей» и призвал не беспокоиться за его состояние. Тем не менее, поводы для волнения существуют, ведь в силу возраста 66-летний наставник находится в зоне риска.

За свою карьеру Терим восемь раз приводил «Галатасарай» к победе в чемпионате Турции, а в сезоне-1999/00 помог коллективу впервые в истории взять Кубок УЕФА (аналог Лиги Европы). Помимо этого, Фатих успешно руководил национальной команды страны, вместе с которой завоевал бронзовые медали на первенстве континента 2008 года. Стоит отметить, что аналогичной награды была удостоена сборная России.

Тем временем, из-за инфекции в больнице оказался ещё один бывший президент мадридского «Реала». На днях эпидемия унесла жизнь Лоренсо Санса, а теперь в отделение интенсивной терапии одного из медицинских учреждений столицы Испании был доставлен Фернандо Мартин Альварес. 72-летний функционер входил в совет директоров во время первого прихода Флорентино Переса, а после его ухода в 2006 году оставался во главе королевского клуба на протяжении двух месяцев.

Печальные вести пришли и из Каталонии, где скончался известный голкипер и тренер Бенито Хоанет. Несколько месяцев назад он перенёс инсульт, после чего заразился коронавирусом. Ему было 84 года. Уроженец Эсплугес-де-Льобрегат был известен по выступлениям за «Эспаньол», «Депортиво» и «Сарагосу», а после окончания карьеры игрока возглавлял «Мальорку», «Эркулес», «Лас Пальмас» и другие коллективы.

Непросто приходится и Фёдору Смолову, зимой пополнившему состав «Сельты» из Виго. По информации Marca, в настоящий момент россиянин вместе со своим партнёром по команде Пионе Систо находятся на карантине, по причине чего лишены возможности выходить на улицу и могут общаться с близкими лишь по телефону или через интернет. Несмотря на трудности, спортсмены продолжают выполнять требования тренерского штаба и поддерживать форму, но в изоляции им придётся провести ещё минимум три недели.

Примечательно, что у некоторых заражённых коронавирусом проявляются нетипичные для инфекции симптомы. Об этом сообщил баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер, первым из игроков НБА сдавший положительный тест на COVID-19. Как написал французский центровой, четыре дня назад он перестал различать запахи и вкусы, и с тех пор эти чувства так и не вернулись.

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Но как стало известно, подобные проявления наблюдаются не только у него. По словам легендарного английского футболиста Гари Линекера, аналогичные симптомы оказались у его сына Джорджа, с которым он активно контактировал на протяжении последней недели. Экс-нападающий «Барселоны» и «Тоттенхэма» признался, что старался соблюдать меры предосторожности, но всё равно решил ввести режим самоизоляции.

При этом некоторые из ранее заразившихся атлетов уже идут на поправку. Одним из таких стал баскетболист «Юты» Донован Митчелл, вторым из игроков НБА сдавший положительный тест на коронавирус. В настоящее время атакующий защитник находится на карантине, но при этом отмечает, что симптомы заболевания у него отсутствуют.

Хорошими новостями поделился и наставник «Арсенала» Микель Артета. Испанский специалист сообщил, в настоящее время он пребывает в добром здравии и уверен, что смог излечиться от коронавируса. В разговоре с The Evening Standard он рассказал, что вероятнее всего заразился от одного из представителей греческого «Олимпиакоса» во время матча Лиги Европы, а уже перед игрой с «Манчестер Сити» почувствовал недомогание. Но уже на третий-четвёртый день ему стало заметно лучше.

Примечательно, что среди игроков чемпионата России по футболу пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Как считает врач тульского «Арсенала» Александр Резепов, причиной тому может быть тот факт, что ни один из российских клубов не смог выйти в весеннюю часть еврокубков.

«В РПЛ нет заболевших прежде всего потому, что у наших клубов не было международных матчей. Возможно, вирусом заболел кто-то из родственников футболистов, вернувшихся из-за границы, но об этом мы узнаем чуть позже — через пару недель. Карантинная пауза как раз для того и нужна, чтобы выявить тех, кто заболел. Мы предупреждены, где кто находится, и в ближайшие недели у игроков лиги могут появиться симптомы коронавируса», — цитирует Резепова «Чемпионат».