Отсрочка на год: спортивные организации требуют от МОК перенести Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Национальные олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии призвали МОК перенести Олимпийские игры в Токио на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Федерации плавания и лёгкой атлетики США потребовали сдвинуть соревнования на один год, чтобы у спортсменов была возможность основательно подготовиться к ним и не беспокоиться за своё здоровье. При этом перенос Олимпиады на год может привести к серьёзным проблемам для организаторов.

Судьба летних Олимпийских игр в Токио, до начала которых остаётся чуть больше четырёх месяцев, всё ещё остаётся нерешённой. Из-за пандемии коронавируса проведение соревнований находится под вопросом, несмотря на призывы Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам сохранять спокойствие и продолжать подготовку. Однако с каждым днём в спортивном мире возрастает недовольство этой неопределённостью, и раздаётся всё больше призывов отменить Игры или отложить их хотя бы на один год. Подобные требования уже выдвигают не отдельные спортсмены, а целые спортивные организации.

Из-за пандемии коронавируса многие потенциальные участники Олимпиады в Токио столкнулись с действительно серьёзными проблемами при подготовке. В условиях карантина и самоизоляции спортсменам невозможно тренироваться должным образом. Также у них нет возможности поддерживать форму на соревнованиях, которые попросту отменены на ближайшие несколько месяцев. Это заодно привело к ещё одной проблеме — вместе с обычными стартами отменены многие квалификационные на Олимпийские игры, и в текущих условиях значительное число спортсменов просто могут не пройти отбор, если Олимпиада всё-таки начнётся 24 июля.

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Одной из первых о насущной проблеме высказался Норвежский олимпийский комитет. Он опубликовал открытое письмо к президенту МОК Томасу Баху с рекомендацией не проводить Олимпийские игры в Токио вплоть до того момента, когда с пандемией COVID-19 будет покончено.

«Норвежский олимпийский комитет следит за подготовкой к Олимпийским играм на ежедневной основе. Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались японские органы здравоохранения, оргкомитет Олимпиады и МОК. Мы уверены, что при вынесении своих рекомендаций рабочая группа по Токио-2020 будет опираться на высочайшие медицинские стандарты и ставить безопасность спортсменов превыше всего. Что касается Олимпийских игр в Токио, то для нас, как и для МОК, на первом месте — здоровье и безопасность спортсменов. В свете сложившейся непростой ситуации мы были бы признательны, если бы МОК обозначил нам основные этапы процесса, ведущего к принятию окончательного решения по Токио-2020. Мы твёрдо убеждены, что Олимпийские игры в Токио не должны проходить до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не будет взята под контроль по всему миру», — сказано в письме.

Позицию норвежцев сразу же поддержал Бразильский олимпийский комитет. На своём официальном сайте он открыто призвал перенести Олимпийские игры на июль и августа 2021 года. В заявлении сказано, что из-за пандемии спортсмены не смогут выступать на высшем уровне из-за невозможности тренироваться и участвовать в иных состязаниях.

«Как дзюдоист и бывший тренер, я знаю, что мечта каждого спортсмена — выступать на Олимпийских играх в своей наилучшей форме. В настоящий момент очевидно, что при проведении Игр в этом году полностью осуществить данную мечту не получится. МОК сталкивался с серьёзнейшими препятствиями и раньше, будь то отмена Игр из-за мировых войн или бойкот Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе. Организация смогла их преодолеть, и олимпийский огонь горит ярче прежнего. Я уверен, что под руководством президента МОК Томаса Баха, олимпийского чемпиона 1976 года, мы преодолеем эти тяжёлые времена», — сказал глава Бразильского олимпийского комитета Пауло Вандерлей.

Идею переноса Олимпийских игр на один год вперёд также подхватили в США. Местная федерация плавания обратилась в Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) с просьбой защитить права спортсменов и добиться того, чтобы соревнования были отложены.

«В считанные месяцы до Олимпийских игр все столкнулись с невообразимыми сложностями, что ставит под сомнение принцип равных условий для каждого. Наши спортсмены находятся под огромным давлением, испытывают невероятные стресс и тревогу. Их психическое здоровье и благополучие должны находится на первом плане. Именно с учётом этой серьёзной озабоченности мы с уважением просим USOPC выступить за перенос Олимпиады в Токио на один год. Идеальных ответов не бывает, и это будет нелегко; однако такое решение чётко обозначит нам дальнейший путь и позволит всем спортсменам подготовиться к безопасным и успешным Олимпийским играм в 2021 году. Мы призываем USOPC, как лидера олимпийского движения, сказать своё слово и защитить интересы спортсменов», — сказано в открытом письме Федерации плавания США.

Заявление с аналогичным посылом сделали в другой влиятельной американской организации — Федерации лёгкой атлетики США. Там уверены, что мировой кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, не позволит спортсменам подготовиться к Олимпиаде должным образом и показать свой класс, не говоря о том, что их здоровье будет находиться под угрозой.

В USOPC не стали обещать, что будут отстаивать позицию двух федераций, которые приносят комитету больше всего медалей на Олимпийских играх. Организация считает, что нельзя лишать спортсменов шанса выступить, пока не будет достигнута предельная ясность в вопросе проведения соревнований.

«Мы слышали, что спортсмены хотели бы, чтобы олимпийское и паралимпийское сообщество очень хорошо обдумало дальнейшие шаги – необходимо удостовериться в том, что спортсменов не лишат возможности выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх преждевременно, пока ситуация недостаточно ясна», — заявили в своём ответе глава USOPC Сьюзен Лайонс и исполнительный директор Сара Хиршланд.

Они также отметили, что по мнению Всемирной организации здравоохранения пока что рано говорить об окончательной дате проведения Олимпийских игр в Токио. При этом в USOPC сообщили, что обязательно донесут позицию спортсменов до МОК на ближайшем заседании исполкома, которое состоится на следующей неделе. В организации отметили, что в данный момент МОК проводит консультации со всеми национальными олимпийскими комитетами по вопросу сложных условий по подготовке, в которых оказались спортсмены.

Хотя перенос Олимпиады на один год вперёд по примеру Евро-2020 многим кажется разумным решением, этот вариант также имеет ряд недостатков. Календарь международных спортивных состязаний на 2021 год пока не пересматривался из-за коронавируса, и многие летние соревнования окажутся под угрозой срыва, если им придётся конкурировать за внимание болельщиков с Олимпийскими играми. К тому же встанет вопрос о размещении спортсменов в Токио — квартиры в специально построенной олимпийской деревне уже проданы и будут заселены уже осенью 2020 года. Также некоторые спортивные объекты Олимпиады являются временными сооружениями, содержание которых в течение года приведёт к дополнительным расходам оргкомитета Игр.