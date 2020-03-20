«Верю, что человечество справится»: Непомнящий, Колосков и Билялетдинов о коронавирусе, переносе Евро и судьбе РПЛ

Перенос чемпионата Европы и приостановка РПЛ — своевременные решения, однако они могут негативно сказаться на физическом и психологическом состоянии футболистов. Об этом в разговоре с RT заявил известный тренер Валерий Непомнящий. По его словам, в отсутствие соревновательной практики спортсмены теряют мотивацию. Оценивая сложившуюся ситуацию вокруг коронавируса, почётный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что спорт не понесёт ощутимых потерь. А экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов подчеркнул, что не все полностью осознают серьёзность происходящего на данный момент.

«Сейчас важнее не возобновление турниров, а чтобы жизнь вернулась в прежнее русло»

Весь мировой спорт постепенно погружается в вынужденную спячку из-за пандемии коронавируса. Считаное число соревнований продолжает проходить в привычном режиме, большинство же или отменено, или отложено до лучших времён. Российские лиги и чемпионаты по разным видам спорта держались до последнего, однако и они были вынуждены взять паузу как минимум до 10 апреля.

Перенос главного футбольного события года — чемпионата Европы негативно скажется на физическом и моральном состоянии многих футболистов, уверены эксперты. Так, по мнению известного тренера Валерия Непомнящего, каждый из них сейчас находится в подвешенном состоянии, поскольку никто не знает, когда возобновятся соревнования.

«Я с тревогой воспринял новость о переносе Евро-2020, потому что вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира. И вдруг приостановка такого важного события, которое к тому же должно частично проходить на территории России. Спортсмены живут мотивацией — желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты», — пояснил Непомнящий в разговоре с RT.

В то же время он подчеркнул, что все находятся в равных условиях, поэтому многое будет зависеть от того, как команды и конкретные игроки справятся с ситуацией временного простоя.

«Приведу такой пример. Одна из моих внучек серьёзно занимается балетом. У них было запланировано много мероприятий, выступлений и так далее. И вдруг всё закрывается и отменяется. А балерины, как и спортсмены, должны постоянно поддерживать форму, чувствовать зал. Поэтому все очень сильно переживают. Разумеется, страдает и материальная сторона», — добавил специалист.

По словам его коллеги — бывшего наставника «Рубина» Рината Билялетдинова, и УЕФА, и РПЛ приняли своевременные решения, однако выходить из сложного положения придётся клубам и тренерским штабам.

«Все готовятся к чемпионату, определённым образом распределяется нагрузка, наигрываются связки. Теперь реализацию всего этого надо отложить на потом. Кто-то может подумать, что будет больше времени на подготовку, но в оттягивании тоже ничего хорошего нет. Можно перегореть. Всем хочется играть, а тут такой вердикт. Но сейчас важнее не возобновление турниров, а чтобы всё это прошло, чтобы мировая экономика и жизнь в целом вернулись в прежнее русло», — отметил Билялетдинов.

Схожей позиции придерживается почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Перенос Евро-2020 отрицательно повлияет на подготовку сборной России, потому что наша команда пробилась в финальную стадию турнира, а значит, у неё были запланированы тренировочные сборы, наигрывался состав, шла работа над физической формой и психологией. Затем должны были последовать контрольные игры. Поэтому для тренеров всех сборных это было не лучшее решение. Но в данной ситуации никто не может давать спортсменам никаких рекомендаций — ни РПЛ, ни РФС, ни УЕФА. Кто-то закроется на сборах, кто-то будет тренироваться по индивидуальным программам. Вариантов очень много», — поделился мнением Колосков.

«Можно принести сезон в жертву коронавирусу, но это неправильно»

Ещё одна проблема, которую предстоит решить российским футбольным властям, — целесообразность возобновления чемпионата России с учётом того факта, что карантин может быть продлён и после 10 апреля. Но если владелец «Спартака» Леонид Федун выступил за прекращение турнира, то эксперты RT сошлись во мнении, что этого делать не стоит.

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«В крайнем случае окончание нынешнего сезона плавно перейдёт в следующий. Но лучше так, чем всё останавливать. Надо доиграть, чтобы не нарушать спортивный принцип. Конечно, можно принести сезон в жертву коронавирусу, но это неправильно. Кто-то должен попасть в Лигу чемпионов, кто-то — в Лигу Европы, кто-то опуститься в ФНЛ», — пояснил Билялетдинов.

Непомнящий также уверен, что соревнование подобного уровня должно закончится в соответствии с регламентом — в последнем туре, когда все матчи проходят в одно время.

«Пока есть математическая возможность кого-то опередить, произойти может всё, что угодно. Понятно, что пауза рискует затянуться, но после её окончания можно играть хоть ежедневно, поэтому о нехватке времени говорить не стоит. Иногда придётся терпеть, но это форс-мажор, и все будут в равных условиях. Как футболистам поддерживать форму во время перерыва? Это возможно», — заявил Непомнящий.

В целом он не склонен драматизировать произошедшее и уверен, что всё наладится. Тренер напомнил, что уже оказывался в подобной ситуации в начале 2000-х, когда работал в китайском «Шаньдун Лунэн». Тогда в стране распространилась эпидемия атипичной пневмонии.

«Там всё остановилось на четыре месяца. Тренировались, посещали культурные мероприятия, ребята ездили на рыбалку. Возможно, та ситуация была не столь тяжёлой, но какое-то время нам пришлось пожить в изоляции. Потом чемпионат возобновился, играли в ускоренном режиме. Но всё вернулось на круги своя», — рассказал эксперт.

Колосков также уверен в том, что руководство РПЛ выбрало оптимальный вариант. В связи с переносом Евро-2020 у российских клубов появится возможность доиграть национальное первенство.

«Надо завершить чемпионат. Конечно, всё будет зависеть от конкретной ситуации. Мне кажется, карантин продлят, но с отменой Евро-2020 у нас появятся дополнительные два месяца», — добавил функционер.

«В истории человечества случались и другие эпидемии, которые удалось победить»

Пандемия коронавируса уже оказывает негативное влияние на многие сферы человеческой жизни, и пока сложно предсказать, какие последствия она будет иметь в будущем, в том числе и для спорта.

«Возможно, соревнования потеряют в качестве. Но говорят, чтобы выше прыгнуть, нужно хорошо разбежаться, а чтобы хорошо разбежаться, нужно сделать несколько шагов назад. Так и здесь. Я верю в человечество, верю, что оно справится. Ведь в его истории случались и другие эпидемии, которые удалось победить. Поэтому будем жить», — заявил Непомнящий.

По словам Колоскова, спорт переживает не самые радужные времена, неизвестно, как эпидемия скажется на отдельных атлетах, как сложится карьера заболевших. Свою роль сыграет и длительная пауза в соревновательном процессе.

«Это общечеловеческая трагедия. К сожалению, люди заражаются, умирают, становятся инвалидами. Возможно, отчасти краски сгущаются. Наверняка есть и провокаторы. Говорят, в некоторых магазинах нельзя купить гречку, туалетную бумагу. Но с этим надо бороться. Понятно, что пройдёт время, всё наверстается, и больших потерь в качестве не будет. У нас есть пример Александра Кокорина, который выбыл на год, а потом сумел вернуться на прежний уровень. Поэтому, думаю, глобальных потерь для спорта не будет», — уверен Колосков.

По мнению Билялетдинова, во многих видах всё будет зависеть от конкретных решений руководства и от сделанных выводов.

«Может быть, ситуация и нагнетается. Но, по моему мнению, самое плохое здесь то, что некоторые люди себя неправильно ведут — кто-то специально, кто-то по недоумию. Постоянные вбросы, фейки, кто-то дурака валяет. Люди не понимают серьёзности ситуации. К сожалению, таких не так мало. Это не самый лучший момент для спорта и для мира в целом», — отметил тренер.

В свою очередь, Непомнящий признался, что спокойно относится к происходящему.

«Говорят, что я сам вхожу в зону риска, но ничего, езжу по городу, занимаюсь делами. Да, мы отменили соревнования, но надо продолжать жить. Чувствую, что обстановка несколько нагнетается, и некоторые ведут себя не совсем честно. Но опять же, это жизнь, я к этому привык. Есть чёрное, а есть белое, а есть полутона. Поэтому нельзя всё мерить одними и теми же категориями», — заключил эксперт.