Врач «Спартака» заявил, что в клубе не выявлены случаи коронавируса

Руководитель медицинского штаба московского «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что ни у одного футболиста, тренера или работника клуба не выявлено коронавируса.

«В командах «Спартака» — а мы говорим не только о первой команде, но и о «Спартаке-2» и молодёжной команде — нет ни одного случая. Как у футболистов, так и у персонала. Что касается академии, то было принято решение приостановить занятия, потому дети в академии пока ходить и заниматься не будут», — заявил Бутовский в программе «19:22!» на YouTube-канале «Спартака».

В России выявлено более 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса.