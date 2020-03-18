Врач «Спартака» заявил, что в клубе не выявлены случаи коронавируса

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Руководитель медицинского штаба московского «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что ни у одного футболиста, тренера или работника клуба не выявлено коронавируса.
Врач «Спартака» заявил, что в клубе не выявлены случаи коронавируса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В командах «Спартака» — а мы говорим не только о первой команде, но и о «Спартаке-2» и молодёжной команде — нет ни одного случая. Как у футболистов, так и у персонала. Что касается академии, то было принято решение приостановить занятия, потому дети в академии пока ходить и заниматься не будут», — заявил Бутовский в программе «19:22!» на YouTube-канале «Спартака».

В России выявлено более 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса.

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