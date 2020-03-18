«Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
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Как сообщает пресс-служба клуба, красно-белые не будут тренироваться до 26 марта.
Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Самуэль Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой.