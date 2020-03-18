«Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о приостановке тренировок команды из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, красно-белые не будут тренироваться до 26 марта.

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Самуэль Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой.