Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
Игрок опубликовал видео в сториз своего Instagram, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги, обработав перед этим руки дезинфицирующим средством.
Таким образом Жиго ответил на вызов нападающего «Спартака» Джордана Ларссона и передал челлендж капитану команды Георгию Джикии.
Ранее сообщалось, что форвард Себастьян Дриусси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой и бросил вызов партнёрам по «Зениту».