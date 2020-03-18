Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго принял участие в челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.

Игрок опубликовал видео в сториз своего Instagram, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги, обработав перед этим руки дезинфицирующим средством.

Таким образом Жиго ответил на вызов нападающего «Спартака» Джордана Ларссона и передал челлендж капитану команды Георгию Джикии.

Ранее сообщалось, что форвард Себастьян Дриусси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой и бросил вызов партнёрам по «Зениту».