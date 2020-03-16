Федун: наверное, нужно РПЛ заканчивать

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился своим отношением к пандемии коронавируса в мире.

«Конечно, приостановка спортивных мероприятий — это плохо. Похоже, что в апреле всё это не закончится. Пандемия коронавируса только начинается. Наверное, нужно чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению», — цитирует Федуна Sport24.

Также президент «Спартака» добавил, что не уверен в переносе чемпионата Европы на 2021 год.

«Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА перенесёт Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Запретили спорт и массовые мероприятия. А 9 млн человек, каждый день едущие в метро, — это не массовое мероприятие?» — добавил Федун.

В текущем сезоне «Спартак» в 22 матчах РПЛ набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Шюррле находится в Германии, по возвращении в Россию его ждёт карантин.