Избавление от иллюзий, шанс на омоложение и рост конкуренции: почему перенос Евро-2020 может быть на руку сборной России

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Борислав Головин
Перенос чемпионата Европы на 2021 год может пойти на пользу сборной России. Станислав Черчесов получит время для того чтобы омолодить команду и ввести в её состав новых талантливых футболистов. Вместе с тем осенняя Лига наций УЕФА поможет избавиться от эйфории после лёгких побед в квалификации первенства континента и лучше подготовиться к турниру. RT объясняет, почему отсрочка Евро может быть выгодна России.
Почему перенос Евро-2020 — благо для сборной России
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Возвращение из «космоса» и хорошая подготовка к Евро

На первый взгляд, перенос чемпионата Европы на следующий год не принесёт сборной России особых дивидендов. К главному событию года команда должна была подойти в неплохой форме после проведённой фактически на одном дыхании квалификации. 

Однако, если разобраться в ситуации глубже, произошедшее может благотворно сказаться на отечественной дружине. И начать стоит как раз с пути коллектива Черчесова на Евро. Он получился предельно простым. В десяти матчах россияне одержали восемь побед, не справившись лишь с Бельгией.

Хотя большинство болельщиков понимало, что уровень оппозиции оказался довольно низким, после таких итогов от сборной и в финальной стадии ждали едва ли не максимальных результатов, особенно учитывая слова Черчесова о том, что на Евро его подопечные будут стремиться к итоговой победе.

Теперь же России в преддверии чемпионата континента предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА, и этот турнир даст команде намного больше с точки зрения подготовки, чем лишённые интриги встречи с Сан-Марино, Казахстаном, Кипром и даже Шотландией. В то время как в рамках нового турнира сборная сыграет с крепкими середняками в лице Сербии, Турции и Венгрии. Первые две команды делят 29-ю строчку в рейтинге ФИФА и по своему уровню вполне сопоставимы с Данией (16-е место), а Венгрия (52-е) — с Финляндией (58-е). 

В этих играх отечественная дружина получит отличную возможность проверить свой уровень на фоне по-настоящему неприятных оппонентов и спуститься с небес на землю после триумфальной квалификации. Если же она успешно проявит себя и в Лиге наций, то заставит болельщиков ещё больше поверить в серьёзность своих притязаний на Евро.

Необходимость омоложения и время для прогресса

Отдельная тема — состав сборной России, который через год может стать только сильнее. Безусловно, в команде хватает возрастных футболистов, достигших своего потолка. Однако немало и молодых исполнителей, прибавляющих на глазах.  

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В первую очередь речь идёт об Алексее Миранчуке и Зелимхане Бакаеве. В текущем сезоне полузащитники своей игрой украшают национальный чемпионат. При этом карьера обоих фактически только началась. Железнодорожник уже летом может сменить прописку и отправиться покорять Серию A, а спартаковец — стать более уверенным в себе и оказаться лидером команды. Причём последнего Черчесов вполне может использовать как на фланге, так и на позиции под нападающим.  

Ещё большего прогресса способен достичь Александр Головин, который полностью адаптировался в «Монако» и даже подписал с клубом новый контракт. Не исключено, что спустя сезон уроженец Калтана станет одним из ведущих игроков Лиги 1. Пока он пошагово движется в этом направлении.

Важнейший европейский опыт получит и Фёдор Смолов, который при каждом удобном случае рассказывает, как рад отъезду в Испанию. А ведь именно такого опыта не хватало отечественной дружине на предыдущих крупных турнирах. В частности, об этом прямо говорил Леонид Слуцкий. И к началу Евро в составе может быть не один-два легионера, а сразу несколько.     

Говорить стоит не только о тех футболистах, которые уже выступают в сборной, но и о молодых игроках, которые в ближайшее время могут пробиться в её состав. Как правило, в России принято жаловаться на отсутствие талантливых молодых исполнителей, но прямо сейчас в стране подрастает невероятно сильное поколение и практически во всех ведущих клубах РПЛ на первые роли выходит молодёжь.

В «Краснодаре» это Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин. Спустя год они наберутся опыта и даже, вполне возможно, сыграют в Лиге чемпионов. «Спартак» уже сложно представить без Александра Максименко, Николая Рассказова и Наиля Умярова. ЦСКА — без Игоря Дивеева, Ивана Облякова и Фёдора Чалова.  

Конечно, не все попадут в состав сборной на чемпионат Европы, но некоторые из них способны помочь команде на самых проблемных позициях. В первую очередь речь идёт о последнем рубеже. Практически все поединки квалификации провёл Маринато Гилерме. В матчах с сильно уступающими в классе соперниками натурализованный бразилец порой оставался без работы, а в играх с Бельгией проявил себя не лучшим образом и пропустил семь мячей. Гилерме на момент первенства континента исполнится 35 лет, и вратарём для сборной на долгие годы его назвать никак нельзя.  

Зато занять его место способны как раз Сафонов с Максименко, которые в настоящий момент попеременно защищают ворота «молодёжки». Оба, несмотря на молодость, достаточно стабильны, надёжны и уверены в себе. По крайней мере, Александр, допускавший ошибки в первом сезоне на взрослом уровне, в текущем спасает «Спартак» практически в каждой игре.  

Традиционно проблемной зоной для сборной России является и центр обороны. В настоящий момент здесь незыблемы позиции Георгия Джикии. Его партнёром в последний год стал Андрей Семёнов. Но центрбек уже перешагнул 30-летний рубеж и не отличается надёжностью в сражающемся за выживание «Ахмате». А между тем замена ему есть. Прямо сейчас в РПЛ подрастают Дмитрий Чистяков, Егор Сорокин и всё тот же Дивеев. К июню 2021-го они станут опытнее и, возможно, будут готовы помочь национальной команде.

А на правом фланге атаки 31-летнего Алексея Ионова способен заменить Сулейманов. Таким образом, за год отсрочки, неожиданно полученной от УЕФА, сборная может существенно омолодиться и стать более конкурентоспособной. 

Дзюбозависимость и рвение Кокорина

За линию атаки у Черчесова голова, казалось, болеть не должна, ведь впереди незыблемы позиции Артёма Дзюбы. Начиная с чемпионата мира — 2018, он провёл в футболке сборной 19 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. При этом нападающий «Зенита» пропустил лишь две встречи, и обе товарищеские.

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Можно сказать, что в последние два года игра национальной команды целиком и полностью заточена под Артёма. И эта дзюбозависимость не может не вызывать тревогу, учитывая, что игроку уже исполнился 31 год. Понимает это и сам Черчесов, который пытается найти замену своему бомбардиру. В последних матчах квалификации тренерский штаб постепенно вводил в состав Николая Комличенко. А зимой воспитанник «Краснодара» сделал ещё один шаг на пути к сборной — вернулся в РПЛ и уже успел открыть свой лицевой счёт в «Динамо». Не исключено, что в будущем мощный форвард может заменить стареющего Дзюбу, если Черчесов не захочет отказываться от нынешней модели игры.  

Нельзя забывать и о Чалове. Нынешний сезон Фёдор вряд ли может занести себе в актив. Он мало забивает и зачастую губит стопроцентные моменты. Молодой футболист так и не сумел прийти в себя после несостоявшегося трансфера в АПЛ. В нынешнем состоянии у него нет ни единого шанса принять участие в Евро.

Однако к 2021-му всё может измениться. За время вынужденной паузы форвард вполне способен переосмыслить происходящее, найти для себя новую мотивацию и снова начать забивать. В таком случае лучший бомбардир РПЛ-2018/19 вполне может не только оказаться в сборной, но и всё же уехать в ведущий европейский чемпионат. 

Среди других молодых форвардов стоит выделить Александра Соболева. Воспитанник барнаульского футбола проводит первый сезон на топ-уровне и уже получил шанс в «Спартаке».

Наконец, говоря о перспективах России на Евро, нельзя не упомянуть Павла Мамаева с Александром Кокориным, которые провели первые официальные матчи после выхода на свободу. Обоим даже удалось отметиться голами. Особенно хорош Кокорин, который с ходу стал лидером «Сочи» и в четырёх турах РПЛ записал на свой счёт три мяча. По всей видимости, скандальный уход в аренду из «Зенита» лишь придал ему мотивации. Тем более Александр и сам не скрывал, что мечтает поехать на Евро.  

Однако представить себе возвращение игрока в сборную нынешним летом было непросто, ведь Черчесов уже определился с костяком команды. А перенос Евро даёт Кокорину отличную возможность принять участие в третьем для себя первенстве континента. Не исключено, что после окончания контракта с «Зенитом» летом Кокорин решит отправиться в Европу и обратит на себя ещё большее внимание.

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