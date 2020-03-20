Фокусы без рук, сцены из фильмов и полезные завтраки: какие ещё челленджи могут запустить спортсмены во время карантина

Во время вынужденного отпуска спортсмены развлекают себя придумыванием и выполнением различных челленджей. В соцсетях они показывают, как умеют делать что-то забавное и интересное, призывая коллег последовать своему примеру. RT рассказывает, чем ещё звёздам спорта можно себя развлечь и порадовать болельщиков, пока из-за коронавируса отменены все соревнования.

Пока весь спортивный мир пережидает пандемию коронавируса, атлеты коротают время, выполняя различные занимательные челленджи. Одни показывают своим подписчикам в социальных сетях, как нужно правильно мыть руки, а другие — как мастерски они умеют чеканить рулон туалетной бумаги. До возобновления соревнований пройдёт ещё немало времени, и на смену одним челленджам обязательно придут новые. RT подумал, как спортсмены могут развлечь своих скучающих болельщиков в период карантина.

«Что в моей сумке»

«Что в моей сумке» — суть этого челленджа заключается в том, чтобы показать, что обычно спортсмен берёт с собой на тренировки или соревнования. Ведь в это непростое время у каждого атлета всегда должна быть наготове собранная сумка с вещами, которую можно сразу взять с собой, едва закончится карантин.

От глаз болельщиков скрыто многое из того, что происходит в спортивном закулисье. Порой телекамеры выхватывают некоторые моменты подготовки к соревнованиям, но не так часто, как многим хотелось бы. Лучше всего об этом могли бы рассказать сами спортсмены, просто показав, что они держат всегда при себе. Болельщикам было бы интересно узнать, что нужно атлетам, чтобы настроиться на старт, что входит в их обязательный инвентарь и какие талисманы их сопровождают на состязаниях. Что входит в набор для грима у синхронисток, прячут ли футболисты что-то в шиповках, сколько пар плавок берут с собой пловцы на чемпионаты — когда ещё отвечать на эти занимательные вопросы, как не сейчас.

Кому стоит попробовать: Юлии Ефимовой, Марии Шараповой, Льюису Хэмилтону, Роджеру Федереру.

«Не касайся рукой»

Пока в мире бушует коронавирус, врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки, особенно после контакта с посторонними предметами, которые могут стать источником заражения.

Так почему бы просто перестать делать какие-то вещи руками. Например, как это сделала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала в своём Instagram, как благодаря своей растяжке может открывать дверь на катке «Хрустальный».

Почему бы другим спортсменам не пойти дальше и не показать, что ещё они могут делать без помощи рук, чтобы сохранять их в чистоте? В этом вопросе можно проявить безграничную фантазию. Особенно футболистам, ведь им как раз запрещено пользоваться руками в своём виде спорта.

Кому стоит попробовать: Артёму Дзюбе, Александру Овечкину, Рике Кихире, Леброну Джеймсу.

Алина Загитова показала, как растяжка помогает ей во время пандемии коронавируса.



Видео: страница в Instagram Алины Загитовой pic.twitter.com/de9VsrInhE — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 18, 2020

«Завтрак чемпиона»

Самых преданных болельщиков всегда волнует вопрос, чем питаются их кумиры, чтобы соблюдать такую же диету, как они. Конечно, у всех людей разный обмен веществ, и полное соблюдение рациона никак не поможет повторить спортивные результаты любимого спортсмена, но порой ведь так хочется всё равно попробовать.

И как раз сейчас, когда люди ломают голову над тем, чем питаться во время карантина, это болельщицкое любопытство стоит удовлетворить — хотя бы на уровне завтрака. Сколько калорий потребляют спортсмены в соревновательном режиме и карантинном, любят ли они готовить сами или пользуются чей-то помощью, какие необычные блюда помогают продуктивно начать день и что приходится делать, когда нужные продукты закончились, а выйти из дома за покупками нельзя? Челлендж «Завтрак чемпиона» мог бы удивить многих.

Кому стоит попробовать: Хабибу Нурмагомедову, Марии Ласицкене, Симоне Байлз, Неймару.

«Покажи фокус»

Некоторых спортсменов болельщики любя называют волшебниками — на поле или на льду они творят настоящие чудеса. Впрочем, вся жизнь спортсмена основана на том, чтобы преступать грань возможного, как это и делают настоящие чародеи.

Так что со следующим челленджем «Покажи фокус» не должно возникнуть проблем. Пускай спортсмены покажут более привычные трюки, к которым болельщики привыкли с детства. Это могут быть как классические фокусы с картами, так и что-то новенькое, благо у всех сейчас полно свободного времени, чтобы научиться чему-то ещё.

Кому стоит попробовать: Павлу Дацюку, Даниилу Медведеву, Терезе Йохауг, Серене Уильямс.

«Стоп-кадр»

Вызванный коронавирусом карантин — благодатная почва для того, чтобы посмотреть новые фильмы и сериалы или вспомнить старые. И если кинолента или телепередача очень понравилась, то почему бы не воспроизвести сцену из неё в реальной жизни? В нынешний век высоких технологий несложно даже добавить некоторые спецэффекты, если речь идёт о боевике или фантастике.

Такой челлендж заодно поможет болельщикам лучше понять своих любимцев, а спортсменам — поработать над своей игрой на публику, ведь им тоже необходимо каждый раз создавать шоу, которому бы позавидовал Голливуд. Главное не повторять сцены из спортивных фильмов, ведь это будет слишком просто.

Кому стоит попробовать: Артемию Панарину, Наталье Непряевой, Дэвиду Бекхэму, Доротее Вирер.