Оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям

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Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио продолжает работу, несмотря на мировую пандемию коронавируса, угрожающую проведению соревнований.
Оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям
  • © Athit Perawongmetha
  • Reuters

«Итоговое решение примет Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле», — приводит Reuters слова вице-президента оргкомитета Тосиаки Эндо.

В настоящее время коронавирусом в мире заразились более 230 тыс. человек. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Норвегии призвал МОК перенести Олимпиаду.

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