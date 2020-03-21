Оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио продолжает работу, несмотря на мировую пандемию коронавируса, угрожающую проведению соревнований.

«Итоговое решение примет Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле», — приводит Reuters слова вице-президента оргкомитета Тосиаки Эндо.

В настоящее время коронавирусом в мире заразились более 230 тыс. человек. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Норвегии призвал МОК перенести Олимпиаду.