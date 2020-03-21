Оргкомитет ОИ-2020 в Токио продолжает подготовку к соревнованиям
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- Reuters
«Итоговое решение примет Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле», — приводит Reuters слова вице-президента оргкомитета Тосиаки Эндо.
В настоящее время коронавирусом в мире заразились более 230 тыс. человек. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Норвегии призвал МОК перенести Олимпиаду.