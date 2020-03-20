Олимпийский комитет Норвегии призвал МОК перенести Олимпиаду

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Олимпийский комитет Норвегии обратился в Международный олимпийский комитет (МОК), выразив обеспокоенность по поводу проведения Игр-2020 в Токио на фоне мировой пандемии коронавируса.

«Учитывая крайне неопределённую ситуацию с коронавирусом в Норвегии и во многих странах мира в целом, нежелательно и нецелесообразно отправлять норвежских спортсменов на Олимпийские или Паралимпийские игры в Токио, пока мировое сообщество не решило эту проблему. Беспокойство связано не только с тем, как может развиваться ситуация с коронавирусом до лета, но и с глобальной картиной, которая должна быть использована в качестве основы для принятия решения МОК», — говорится в письме норвежской организации.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

Ранее Бах рассказал о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.

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