Олимпийский комитет Норвегии призвал МОК перенести Олимпиаду
«Учитывая крайне неопределённую ситуацию с коронавирусом в Норвегии и во многих странах мира в целом, нежелательно и нецелесообразно отправлять норвежских спортсменов на Олимпийские или Паралимпийские игры в Токио, пока мировое сообщество не решило эту проблему. Беспокойство связано не только с тем, как может развиваться ситуация с коронавирусом до лета, но и с глобальной картиной, которая должна быть использована в качестве основы для принятия решения МОК», — говорится в письме норвежской организации.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.
Ранее Бах рассказал о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.