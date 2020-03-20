«Рассматриваются разные варианты»: Бах рассказал о возможном переносе Олимпийских игр в Токио

Из-за пандемии коронавируса МОК рассматривает разные сценарии развития событий в вопросе проведения Олимпиады в Токио. Об этом заявил глава комитета Томас Бах. Вместе с тем он выразил надежду, что за четыре месяца ситуация нормализуется. Тем временем в Олимпийском комитете Японии призвали отложить состязания. А в Британской олимпийской ассоциации отметили, что здоровье спортсменов и болельщиков должно находиться на первом месте.

«На первом месте стоит защита здоровья всех участников»

В пятницу утром по московскому времени олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию — мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло без зрителей. Председатель Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос посетовал, что такие жёсткие меры пришлось принять впервые в истории, и пожелал удачи хозяевам Игр. В ответ глава организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио, бывший премьер-министр страны Ёсиро Мори заявил, что Япония сделает всё, чтобы провести «безопасные и спокойные соревнования».

Огонь приняли единственный трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трёхкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида. Эстафета стартует 26 марта в Фукусиме на футбольном стадионе «J-Village», где во время аварии на местной АЭС находился штаб по ликвидации последствий техногенной катастрофы. При этом местных жителей уже попросили не собираться вдоль дорог по маршруту следования огня. Завершится путешествие огня по стране 24 июля в Токио.

В то же время не совсем понятно, состоятся ли Игры в срок. Они должны пройти с 24 июля по 9 августа, и в МОК стараются сохранять оптимизм. Президент комитета Томас Бах в очередной раз заявил, что верит в лучшее.

«Мы не знаем, какой будет ситуация к моменту начала Игр. Разумеется, рассматриваются разные варианты развития событий, но мы находимся в ином положении, чем многие другие спортивные организации или профессиональные лиги, поскольку до Олимпийских игр остаётся ещё четыре с половиной месяца. Сегодня никто не сможет сказать вам, как будут развиваться события завтра или через месяц, не говоря уже о положении дел через четыре с лишним месяца», — сказал Бах в интервью The New York Times.

Также функционер рассказал, какими принципами будет руководствоваться МОК, принимая окончательное решение о судьбе Олимпийских игр в Токио. По его словам, финансовый вопрос в данном случае не будет находиться в приоритете.

«На первом месте стоит защита здоровья всех лиц, имеющих отношение к Играм, и борьба с распространением вируса. Во-вторых, решение МОК не будет определяться какими-либо финансовыми интересами. Благодаря действующей четыре года политике управления рисками, а также наличию страховки, МОК в любом случае сможет продолжать свою деятельность и выполнять свою миссию по организации Олимпийских игр», — добавил Бах.

Не могли не спросить у президента МОК и о тренировочном процессе спортсменов, который оказался серьёзно нарушен из-за пандемии коронавируса и введения в некоторых странах карантина.

«Мы посоветовали спортсменам поддерживать контакт со своими национальными олимпийскими комитетами и властями своих стран, чтобы из первых рук получать информацию о возможностях тренировок при соблюдении необходимых ограничений. Мы видим, что в некоторых странах это возможно. Мы также уже убедились, что спортсмены очень изобретательны и способны решить проблему, разработав методику тренировки на дому или какую-либо другую. Мы столкнулись с уникальной чрезвычайной ситуацией, которая требует нестандартных решений», — подчеркнул Бах.

«Игры следует отложить»

Однако настолько оптимистично настроены далеко не все даже в самой Японии. Например, местный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором призвал власти отложить Игры. Член исполнительного комитета организации, бронзовый призёр Игр-1988 в Сеуле Каори Ямагути отметила, что Олимпиада не должна проводиться, «если люди не смогут повеселиться».

«В нынешней ситуации, когда у спортсменов нет возможности должным образом подготовиться, Игры следует отложить. Если МОК попросит их тренироваться в подобных условиях, то навлечёт на себя критику за то, что не печётся прежде всего об интересах атлетов. Больше всего я боюсь, что если открытие всё же состоится, мы заставим людей сомневаться в Олимпиаде и задаваться вопросом: «А почему проводят только Олимпиаду?» — приводит слова Ямагути AFP.

Поддержали коллег и в Британской олимпийской ассоциации (BOA). Там тоже призвали «не подвергать опасности спортсменов».

«Мы решительно заявляем, что не намерены подвергать опасности здоровье и благополучие наших спортсменов или других членов британской делегации. Мы будем поддерживать регулярный контакт с Организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Международным олимпийским комитетом и британским посольством в Токио, а также с нашими национальными органами управления, агентствами и комиссией спортсменов МОК. Мы также продолжим следовать указаниям властей Великобритании, ВОЗ и Министерства здравоохранения Англии и следить за изменением их рекомендаций в следующие четыре месяца», — говорится в заявлении BOA.

«Ни у кого нет ответа, состоится ли Олимпиада в срок»

Между тем разные мнения касательно ситуации с Олимпийскими играми в Токио высказываются по всему миру. Так, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединённые штаты «примут любое решение Токио».

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При этом министры иностранных дел Южной Кореи и Китая во время трёхсторонних переговоров поддержали желание Японии провести Олимпийские игры в срок. Между тем в России пока ничего не знают о возможном переносе соревнования.

«На сегодняшний день ни у кого нет чёткого ответа на вопрос, состоится ли Олимпиада в Токио в срок, поэтому гадать нет смысла. Прежде всего надо ориентироваться на ситуацию с коронавирусом. Чисто спортивные вопросы можно решить быстро, например проблемы отбора на Игры. Но при условии, что не будет угрозы здоровью людей», — приводит слова почётного президента ОКР Александра Жукова «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой зрителям не вернут деньги за билеты в случае отмены Олимпиады, поскольку пандемия коронавируса является форс-мажором. При этом на Игры уже реализовано более пяти миллионов билетов. Это сильно взволновало простых японцев, которые активно обсуждали тему в соцсетях и ждали официальных заявлений от организаторов.

По другой информации, Игры состоятся в срок, но пройдут без зрителей. Однако в МОК якобы вовсе не рассматривают такой вариант.

При этом 17 марта коронавирус был диагностирован у вице-президента Олимпийского комитета Японии Козо Тасимы. Характерные симптомы появились у мужчины после возвращения из зарубежной поездки по Европе. Сообщалось, что у 62-летнего функционера наблюдаются повышенная температура и проявления пневмонии, но в целом он чувствует себя хорошо.