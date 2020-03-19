Глава НОК Греции надеется, что коронавирус не помешает проведению ОИ-2020

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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос выразил надежду, что пандемия коронавируса не помешает проведению Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Глава НОК Греции надеется, что коронавирус не помешает проведению ОИ-2020
  • Reuters

«Будем надеяться, что олимпийский огонь, символ мира и солидарности, победит этот вирус, а затем олимпийское движение, объединённое и освобождённое от этого подлого врага, соберётся в Токио для того, чтобы отпраздновать крупнейшее спортивное событие, которое объединяет всё человечество», — заявил Капралос во время церемонии передачи олимпийского огня организаторам летних Олимпийских игр 2020 года.

Он также признался, что каждый раз ощущает огромное волнение во время процесса передачи олимпийского огня стране — организатору Игр. По его словам, огонь объединяет народы миры и связывает античные времена с современностью.

Кроме того, он пожелал удачи организаторам Олимпиады в Токио.

Ранее Международный олимпийский комитет признался, что не видит необходимости на данный момент переносить Олимпиаду-2020 из Токио (Япония) в связи с коронавирусом.

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