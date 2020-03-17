МОК пока не планирует переносить ОИ-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) не видит необходимости на данный момент переносить Олимпиаду-2020 из Токио (Япония) в связи с коронавирусом.
МОК пока не планирует переносить ОИ-2020
  • Reuters

«Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать всё необходимое для предотвращения дальнейшего распространения вируса. МОК по-прежнему полностью нацелен на проведение Игр-2020 в Токио. До начала Олимпиады остаётся более четырёх месяцев. На этом этапе нет необходимости принимать какие-либо кардинальные решения. МОК призывает всех спортсменов продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио в полную силу. Мы продолжим следить за ситуацией. В середине февраля была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители МОК, Всемирной организации здравоохранения, оргкомитета «Токио-2020», властей Японии и Токио», — гласит сообщение на сайте МОК.

Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее в МОК отвергли идею проведения ОИ-2020 без зрителей.

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