В МОК отвергли идею проведения ОИ-2020 без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил проведение Игр в Токио за закрытыми дверями, поскольку это противоречило бы всей философии олимпийского движения.

«Это пойдёт вразрез со всеми идеями, которые мы отстаиваем. Олимпиада — это больше, нежели просто серия соревнований. Это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта. Олимпиада при закрытых дверях и без зрителей — это не вариант», — приводит слова представителей МОК The Guardian.

Проведение Олимпийских игр 2020 года запланировано с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ранее Исинбаева выразила уверенность, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком.