В МОК отвергли идею проведения ОИ-2020 без зрителей
- Reuters
«Это пойдёт вразрез со всеми идеями, которые мы отстаиваем. Олимпиада — это больше, нежели просто серия соревнований. Это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта. Олимпиада при закрытых дверях и без зрителей — это не вариант», — приводит слова представителей МОК The Guardian.
Проведение Олимпийских игр 2020 года запланировано с 24 июля по 9 августа в Токио.
Ранее Исинбаева выразила уверенность, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком.