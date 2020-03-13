Исинбаева уверена, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком
- РИА Новости
«Что касается пандемии, да, сейчас нелегко, главное, что в МОК идёт работа по подготовке и проведению Игр в Токио. МОК тесно сотрудничает и консультируется с ВОЗ, с оргкомитетом, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами о возможности переноса отборочных соревнований по датам и местам, чтобы все спортсмены смогли участвовать в квалификационных соревнованиях. На сегодняшний день подготовка к Играм идёт в запланированном режиме, и нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.
XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее сообщалось, что эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса.