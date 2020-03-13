Исинбаева уверена, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком

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Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева выразила уверенность, что летние Игры 2020 года пройдут в соответствии с графиком, несмотря на пандемию коронавируса.
Исинбаева уверена, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком
  • РИА Новости

«Что касается пандемии, да, сейчас нелегко, главное, что в МОК идёт работа по подготовке и проведению Игр в Токио. МОК тесно сотрудничает и консультируется с ВОЗ, с оргкомитетом, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами о возможности переноса отборочных соревнований по датам и местам, чтобы все спортсмены смогли участвовать в квалификационных соревнованиях. На сегодняшний день подготовка к Играм идёт в запланированном режиме, и нет сомнений, что открытие Олимпиады состоится в запланированный день», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса.

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