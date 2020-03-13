Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса

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Эстафета олимпийского огня Игр-2020 в Токио была остановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Такое решение было принято Национальным олимпийским комитетом Греции.

Отмечается, что олимпийский огонь будет передан оргкомитету Игр в Токио 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, на который не будут допущены зрители.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса.

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