Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса
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- РИА Новости
Такое решение было принято Национальным олимпийским комитетом Греции.
Отмечается, что олимпийский огонь будет передан оргкомитету Игр в Токио 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, на который не будут допущены зрители.
XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса.