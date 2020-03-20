В Олимпийском комитете Японии призвали отложить ОИ из-за коронавируса

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Член исполкома Олимпийского комитета Японии и бронзовый призёр Игр-1988 Каори Ямагути призвала отложить Олимпиаду 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса.
В Олимпийском комитете Японии призвали отложить ОИ из-за коронавируса
  • Reuters

«Игры следует отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не могут хорошо подготовиться», — цитирует Ямагути AFP.

По её словам, Международный олимпийский комитет (МОК) обрекает себя на критику, если считает, что спортсменам можно тренироваться в нынешних условиях.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 20 марта число заражённых превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались.

18 марта стало известно, что исследователи начали первые испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что олимпийский огонь доставлен в Японию.

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