Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

Короткая ссылка
Исследователи начали первые испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение», — рассказал он во время брифинга.

Ранее Гебрейесус рассказал, что в ВОЗ поступили сообщения о более чем 200 тыс. случаев заражения, свыше 8 тыс. человек умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить