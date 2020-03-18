Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

Исследователи начали первые испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение», — рассказал он во время брифинга.

Ранее Гебрейесус рассказал, что в ВОЗ поступили сообщения о более чем 200 тыс. случаев заражения, свыше 8 тыс. человек умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.