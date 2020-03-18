В ВОЗ назвали общее число заразившихся COVID-19 в мире

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, у скольких человек в мире диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
В ВОЗ назвали общее число заразившихся COVID-19 в мире
  • Reuters

«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 200 тыс. случаев, свыше 8 тыс. человек умерли», — цитирует его ТАСС.

Соответствующие данные глава ВОЗ привёл на брифинге в Женеве.

Ранее пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что организация рекомендует не принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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