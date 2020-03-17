ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Линдмайер отметил, что если ибупрофен выписал врач и его необходимо принимать по показаниям, то от него можно не отказываться.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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