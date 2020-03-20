Глава МОК заявил, что рассматриваются разные варианты графика проведения ОИ-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает разные варианты графика проведения Игр 2020 года в Токио.

«Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырёх с половиной месяцах от Игр», — цитирует Баха New York Times.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией, после чего во всём мире начали массово отменять спортивные мероприятия. 20 марта число заражённых превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались.

Ранее в Олимпийском комитете Японии призвали отложить ОИ из-за коронавируса.