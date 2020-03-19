Самая дорогая победа: японская пловчиха Икее вернулась в бассейн после борьбы с лейкемией

Японская пловчиха Рикако Икее впервые провела занятие в бассейне после того, как в 18 лет узнала, что больна лейкемией. Одна из самых одарённых молодых спортсменок, от которой ждали медалей на домашней Олимпиаде в Токио, была вынуждена прервать тренировки более чем на год из-за смертельного заболевания. Однако она смогла побороть рак и теперь надеется выступить на следующих Играх в Париже или Лос-Анджелесе.

Японская пловчиха Рикако Икее вновь может заниматься любимым делом — она провела тренировки в бассейне впервые с тех пор, как год назад, когда девушке было 18 лет, ей диагностировали лейкемию.

«Врачи больницы наконец-то дали мне разрешение, и я смогла посетить бассейн. Я так счастлива и довольна — словами не передать», — призналась Икее в Instagram.

Страшная болезнь Икее стала шоком для мира плавания. Иначе как восходящей звездой и одной из главных надежд Японии на домашней Олимпиаде её не называли. Впервые она обратила на себя внимание в 2015 году, когда уже в возрасте 14 лет попала во взрослую сборную страны и приняла участие в чемпионате мира, заняв 19-е место в заплыве на 50 метров баттерфляем. Икее также выступила в трёх эстафетах. Кроме того, в 2016-м она помогла национальной команде отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Там юная пловчиха выступала сразу в семи дисциплинах, на что обычно решаются только опытные спортсмены. В плавании на 100 метров баттерфляем Икее отобралась в финал с третьим временем и в итоге заняла пятое место. В эстафетных гонках без её помощи тоже не обошлось, и японские девушки дважды оказывались в финалах.

Звёздный час Икее пришёлся на 2018 год. Она приняла участие в Азиатских играх в Джакарте и стала первой пловчихой, выигравшей целых шесть золотых медалей — в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем, а также в двух эстафетах. Помимо этого, японка стала обладательницей двух серебряных медалей. На Азиатских играх традиционно разыгрывается титул самого ценного спортсмена, и Икее стала первой девушкой, которая была его удостоена. Интересно, что организаторы сообщили ей об этом уже после возвращения домой, и спортсменка специально возвращалась в Индонезию за призом.

Если бы на чемпионате мира в 2019 году Икее проплыла по своим личным рекордам, то выиграла бы серебро на дистанции 100 метров баттерфляем, стала бы бронзовым призёром в заплыве на 50 метров аналогичным стилем и ещё три раза вышла бы в финалы в плавании кролем. Однако планы спортсменки, уже мечтавшей о мировом рекорде и золоте Олимпиады в Токио, резко изменились в феврале 2019-го. Во время тренировочного сбора в Австралии Икее почувствовала себя плохо. Она вернулась домой, где врачи рассказали ей, что она больна лейкемией.

«Не верится просто, я в замешательстве. Но при должном лечении болезнь эту можно побороть. На какое-то время я возьму перерыв и сосредоточусь на терапии. Хочу как можно скорее продемонстрировать ещё более сильную Рикако Икее», — написала тогда пловчиха у себя в Twitter.

На чемпионате мира в Кванджу о спортсменке не забывали. Призёры женского заплыва на 100 метров баттерфляем Мэгги Макнил, Сара Шёстрём и Эмма Маккеон красиво поддержали Икее — они написали слова поддержки на своих ладонях и показывали их во время церемонии награждения.

Икее пришлось пройти несколько курсов химиотерапии, во время которых она продолжала лёгкие тренировки.

«В самый тяжёлый момент мне хотелось умереть. Казалось, что лучше уж так, чем испытывать такую боль. Но сейчас, вспоминая об этом, я очень сожалею, что так полагала. Я ни в коем случае не считаю, что моя болезнь была благом, но она меня всё же многому научила. Теперь я понимаю собственное положение и как мне следует жить. Это событие — поворотный момент в моей жизни», — говорила Икее в интервью «Олимпийскому каналу».

Но лечение дало результаты. Уже в августе 2019-го девушке впервые разрешили ненадолго покинуть больницу, и первым делом она отправилась в токийский Диснейленд. В декабре Икее уже была выписана из больницы и смогла приступить к тренировкам вне бассейна. Спортсменка ставит своей целью выступить на следующей Олимпиаде в Париже, но не исключает, что подождать придётся и ещё четыре года, когда Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

«Даже если я не попаду на парижские соревнования, у меня есть ещё возможность выступить на следующих. Мне тогда будет 28 лет. Я не уверена на все сто процентов, что получится, но мне нужно к чему-то стремиться. Сейчас цель номер один у меня — Париж... Время от времени мне снятся заплывы с моим участием, и время на них я показываю довольно неплохое», — говорила Икее спустя год после диагноза.