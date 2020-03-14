«Синхронисток хватает на любое количество стартов»: тренер Данченко о коронавирусе, подготовке к ОИ и отмене турниров

В любой экстремальной ситуации, в том числе вызванной коронавирусом, российские синхронистки сумеют подготовиться к соревнованиям на высшем уровне. Об этом заявила RT тренер Татьяна Данченко, чьи подопечные выиграли в синхронном плавании все Олимпиады с 2004 года. В интервью она рассказала, как поменялись планы спортсменок в связи с переносом весенних этапов Мировой серии на неопределённый срок, удобно ли её подопечным выступать без зрителей и чем ей лично придётся пожертвовать, если чемпионат Европы в этом году состоится после Игр в Токио.

— Чего вы больше всего боитесь, наблюдая, как непрерывно увеличивается список международных турниров, перенесённых или отменённых из-за коронавируса?

— Это не страх, а скорее беспокойство. Хотелось бы, конечно, чтобы Олимпиада-2020 всё-таки состоялась в этом году.

— Входило ли в планы ваших ведущих спортсменок участие в майском чемпионате Европы в Будапеште?

— Первоначально предполагалось, что Света Ромашина и Света Колесниченко выступят в четырёх этапах Мировой серии с тем, чтобы отобраться в суперфинал и его выиграть — такого титула в их коллекции пока ещё нет. С этой целью мы планировали посетить в марте Париж и Хургаду, а в апреле — Будапешт и Казань. Если бы эти старты состоялись, в Будапешт на чемпионат Европы поехала бы только Варвара Субботина, но теперь приходится менять планы — будем готовить к этому старту основных спортсменок.

— Пройти всю Мировую серию вы решили в этом сезоне впервые. Зачем? Не хватает соревнований?

— Скорее, хотелось попробовать что-то новое. Когда мы планировали календарь, исходили из того, что между суперфиналом и Олимпийскими играми есть время, позволяющее сделать небольшой отдых, и девочки заверили меня, что справятся со всеми стартами. Кроме этого, Мировая серия дала бы нам превосходную возможность продемонстрировать, что мы по-прежнему в обойме, никуда не делись и никого не боимся.

— Российских синхронисток нередко упрекали в том, что на протяжении уже очень многих лет они выступают на реально высоком уровне лишь раз в году.

— Вот мы и хотели показать, что это не так. Что нам хватает сил на любое количество стартов в любое время сезона.

— Похоже, такая готовность сейчас выходит в мировом спорте на первый план. Если события начнут развиваться по худшему для спортсменов сценарию — в том смысле, что Олимпиаду перенесут на два года, а чемпионат Европы передвинут на осень, сумеете ли вы должным образом перестроить подготовку своих подопечных без потери качества?

— В этом плане всё сейчас так быстро и сильно меняется, что строить планы, не имея никакой чёткой и конкретной информации, просто бессмысленно. Как только такая информация поступит, будем менять схему работы, возможно — делать новые постановки. Но сейчас об этом точно рано говорить.

— Тем не менее вы наверняка можете ответить, что более сложно: когда главный старт переносится на год, оставляя возможность начать сезон заново и провести его по привычной схеме, или когда турнир откладывается на пару-тройку месяцев и спортсменам приходится по сути удерживать уже наработанную форму?

— Первый вариант проще, но и второй не критичен. Если тот же чемпионат Европы перенесут на осень, мы просто раньше уйдём на отдых, а потом заново подведём девочек к старту. Понятно, что это сломает привычные схемы и разрушит многие планы. Например — мои. Я планировала осенью выступить в очередной регате. Точно так же придётся корректировать планы самих девчонок на летний отдых. Но что мы можем сделать? Только приспособиться к изменившейся реальности.

— Сколько требуется времени, чтобы спортсменок уровня Ромашиной и Колесниченко вывести на пик формы?

— В стандартном тренировочном режиме, когда нет форс-мажора, этот процесс идёт у нас как бы ступеньками. Если подготовка начинается с нуля, как это обычно происходит в начале сезона после отпуска, нужно месяца два, чтобы выйти на хороший рабочий уровень. Потом, как правило, я даю спортсменкам небольшой отдых, и снова начинается работа — с тем, чтобы выйти уже на более высокую степень готовности. И так несколько раз. Все эти схемы у нас уже настолько надёжны и столько раз проверены, что в любой экстремальной ситуации мы точно найдём вариант, позволяющий решить задачу любой сложности. Для меня, как для тренера, в этом есть даже определённый вызов.

— Если сроки чемпионата Европы будут изменены, а Олимпиада всё-таки состоится, будет ли у вас возможность предварительно показать олимпийские программы на публике, прежде чем отправляться в Токио?

— Да. Мы собираемся выступить в чемпионате России, который в середине апреля пройдёт в Казани. Это не совсем «на публике», поскольку проводиться эти соревнования будут при закрытых трибунах, но лучше, чем ничего. Никто не отменял и показательные прогоны программ, типа контрольных тренировок, которые позволяют дать спортсменкам дополнительную психологическую нагрузку. Всё это мы умеем делать, да и девочки у нас очень опытные. У нас, кстати, уже были одни показательные выступления, которые мы провели на базе «Озеро Круглое» вместо старта на первом этапе Мировой серии в Париже. Пригласили в бассейн друзей, родственников, первых тренеров, судей. Было это 8 марта, и к нам специально ради того, чтобы всех увидеть, приехал президент федерации синхронного плавания Алексей Власенко. Он очень тепло всех поздравил, было очень приятно. Так что я вообще не считаю отсутствие соревнований проблемой.

— Выступать без зрителей в синхронном плавании сложно?

— Кому как. Света Колесниченко, например, вообще не любит, когда кто-то посторонний присутствует на трибунах. Для Ромашиной, напротив, публика очень важна, она придает ей мотивации. Но обе прекрасно умеют принимать любую реальность и не делать на это скидок.

— Какие-то профилактические меры против коронавируса вы принимаете?

— Когда я отпускаю девочек с тренировочной базы домой, естественно, напоминаю им о том, что следует избегать людных мест, быть осторожными, но делаю это, скорее, по-инерции: атлетам такого уровня ни о чем не приходится лишний раз говорить, они сами прекрасно знают, как обезопасить себя от ненужного риска. Пожертвовать ради результата какими-то развлечениями для них не проблема.

— Ромашина собиралась уйти из спорта после Олимпиады в Токио. Может ли стать для неё проблемой продолжение карьеры ещё на два года, если вдруг понадобится?

— По своим физическим данным и технической готовности Света может успешно выступать гораздо более продолжительное время. Но психологически ей будет, конечно же, непросто. Пока мы эту тему не поднимали. Да и рано об этом говорить. Сейчас мы гораздо сильнее сосредоточены на том, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в Казани. Надо же показать себя миру? С этой же целью будем выкладывать какие-то кусочки программ и тренировок в интернет. А в целом для нас пока ещё ничего не изменилось. Впереди главный старт и мы делаем всё от нас зависящее, чтобы его выиграть.