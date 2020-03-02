Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса

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Сборная России по синхронному плаванию пропустит первый этап Мировой серии в Париже из-за ситуации с коронавирусом.
Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы пропустим этап Мировой серии в Париже. Это связано с распространением коронавируса по Европе. Пришли очень тревожные сведения, что количество заболевших растёт. Я решила не рисковать командой. Следующей у нас должна быть поездка в Египет. Но пока я тоже не знаю, что получится, а следующая ступень у нас в Казани. Что касается этапа в Париже, то так рисковать просто имеет смысла», — рассказала ТАСС главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Парижский этап Мировой серии пройдёт с 6 по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Колесниченко и Ромашина стали спортсменками года в синхронном плавании по версии FINA.

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