«Бить пробирки недопустимо»: олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. В 2018 году он устроил перепалку с сотрудниками WADA, а его охранник разбил молотком пробирку со взятыми у него образцами крови. Пловец отказался признавать свою вину. Он собирается подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию и 11-кратного чемпиона мира Сунь Яна виновным в нарушении антидопинговых правил. Он получил восьмилетнюю дисквалификацию за вмешательство в процедуру взятия допинг-проб.

«Спортсмен не смог доказать, что у него были веские основания для уничтожения пробирок со своими образцами крови и отказа от прохождения проверки, которые он объяснил несоответствием протокола взятия проб Международному стандарту по тестированию и расследованиям. Как отметил суд, одно дело — поставить под сомнение полномочия сотрудников антидопинговой службы после предоставления образцов крови и передачи неповреждённых проб на хранение соответствующим органам допинг-контроля. Совсем другое — после длительных дискуссий и множества предупреждений касательно потенциальных последствий совершить действия, в результате которых пробирки с допинг-пробами будут уничтожены, тем самым исключив всякую возможность проверки взятого образца на более позднем этапе», — говорится в заявлении CAS.

В качестве истца в суде выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), потребовавшее дисквалифицировать Сунь Яна на срок от двух до восьми лет. Приняв во внимание допинговое прошлое китайского пловца, в 2014 году отбывшего трёхмесячную дисквалификацию за употребление триметазидина, арбитражный суд выбрал худший для него сценарий. При этом спортсмен не будет лишён ни одного из своих титулов, включая две золотые медали чемпионата мира 2019 года.

Представители WADA положительно восприняли решение CAS, так как, по их мнению, «справедливость была восстановлена». При этом сам спортсмен не захотел признавать свою вину. Он заявил, что в данный момент испытывает шок и негодование, а также сообщил, что намерен отстаивать свою правоту в Федеральном суде Швейцарии.

«Это несправедливо. Я твёрдо верю в свою невиновность. Я обязательно подам апелляцию, чтобы больше людей узнали правду», — цитирует Сунь Яна издание Xinhua.

Сунь Ян является одним из самых успешных китайских спортсменов, в связи с чем пользуется огромной популярностью на родине. Вердикт CAS разочаровал многих местных болельщиков, а некоторые из них даже поспешили обвинить международные спортивные власти в заговоре. Слова сожаления и поддержки пловцу также выразили Ассоциация плавания Китая и национальный Олимпийский комитет.

Громкий скандал, сделавший Сунь Яна одной из самых противоречивых фигур современного плавания, произошёл в сентябре 2018 года, хотя его подробности стали известны лишь несколько месяцев спустя. Тогда к нему домой пришли сотрудники WADA, чтобы провести процедуру внесоревновательного тестирования. Спортсмен обратил внимание на то, что протокол был заполнен неверно: фамилии были перечислены в одном месте, хотя по регламенту каждый должен был иметь собственное удостоверение.

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После словесной перепалки допинг-офицеры всё же получили образцы крови. Однако затем последовало непредвиденное. Охранник забрал пробирку и разбил её молотком, в то время как сам спортсмен разорвал протокол о сдаче анализов. Он обвинил представителей агентства в непрофессионализме и, по некоторым сведениям, даже угрожал им.

В Международной федерации водных видов спорта (FINA) предпочли закрыть глаза на произошедшее, и трёхкратный олимпийский чемпион не понёс никакого наказания за свою выходку. Однако у WADA было иное мнение по этому поводу, и осенью прошлого года соответствующее заявление было подано в CAS. Интересно, что пловец был настолько уверен в своей правоте, что потребовал провести первое за 35 лет публичное слушание.

Допинговые скандалы негативно сказались на образе Сунь Яна в глазах соперников. На чемпионате мира 2019 года австралиец Мак Хортон отказался подниматься на пьедестал и пожимать ему руку после заплыва на 400 м вольным стилем.

Затем его примеру последовал Данкан Скотт. Это настолько разозлило китайца, что между соперниками едва не завязалась потасовка. Телевизионные камеры же запечатлели момент, когда Сунь Ян, уходя с подиума, сказал британцу: «Это ты неудачник, а я — победитель».

Именно этот эпизод припомнили 11-кратному чемпиону мира после вердикта CAS. Кроме того, многие отдали должное Хортону, не раз заявлявшему о том, что нарушителю антидопинговых правил не место рядом с чистыми спортсменами.

Новость о дисквалификации положительно восприняли многие коллеги пловца, включая четырёхкратного чемпиона мира Чада ле Кло, а также серебряного призёра Лондона-2012 Евгения Коротышкина. По мнению россиянина, жульничество со стороны спортсменов должно караться по всей строгости антидопингового закона.

«Была проделана грязная работа, и в итоге принято справедливое решение. Всё-таки когда человек разбивает молотком пробирки и игнорирует допинг-тесты, это всё непозволительно. Много что у нас прощается, но такое — нет. Спортсмены часто бывают импульсивными, но бить пробирки и бить женщин — это недопустимо в принципе. WADA тут хорошо отработало свой этап», — приводит слова Коротышкина РИА Новости.

В стороне не остался и Скотт.

«Я уважаю и полностью поддерживаю решение, о котором объявил сегодня утром CAS. Я за чистый спорт и обеспечение равных для всех спортсменов условий, и я верю, что Спортивный арбитражный суд и WADA будут отстаивать эти ценности», — приводит слова британца CNN.