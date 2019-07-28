FINA будет наказывать спортсменов за протесты на награждении

Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что организация приняла решение ужесточить санкции за нарушение этики поведения во время церемонии награждения.

«После из инцидента, который тут произошёл, состоялась встреча бюро FINA, проголосовали за ужесточение правил, связанных с этикой поведения спортсменов во время соревнований», — цитирует члена бюро FINA РИА Новости.

По его словам, на соревнованиях должно быть уважение друг к другу, теперь протестующим спортсменам на награждении будет выписываться предупреждение.

«При повторении ситуации последуют уже более серьёзные меры — вплоть до аннулирования результатов, премий и медалей», — сказал Сальников.

Во время ЧМ по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу австралийский пловец Мак Хортон и британец Данкан Скотт устроили бойкот во время церемоний награждения после заплывов, в которых победил замешанный в допинговом скандале китаец Сунь Ян.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира. Однако Международное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников.