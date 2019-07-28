FINA будет наказывать спортсменов за протесты на награждении
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- РИА Новости
«После из инцидента, который тут произошёл, состоялась встреча бюро FINA, проголосовали за ужесточение правил, связанных с этикой поведения спортсменов во время соревнований», — цитирует члена бюро FINA РИА Новости.
По его словам, на соревнованиях должно быть уважение друг к другу, теперь протестующим спортсменам на награждении будет выписываться предупреждение.
«При повторении ситуации последуют уже более серьёзные меры — вплоть до аннулирования результатов, премий и медалей», — сказал Сальников.
Во время ЧМ по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу австралийский пловец Мак Хортон и британец Данкан Скотт устроили бойкот во время церемоний награждения после заплывов, в которых победил замешанный в допинговом скандале китаец Сунь Ян.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира. Однако Международное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Ранее Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников.