Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян заявил, что не заслужил бойкотирование его персоны соперниками на церемонии награждения на чемпионате мира, назвав жест оппонентов оскорблением.

«FINA дала понять, что у меня нет нарушений, я соблюдаю соответствующие правила. Понял, что в большинстве случаев мне не нужно отвечать всем подряд. Считаю, что, дойдя до таких высот, я не заслужил выслушивать подобного рода клевету и оскорбления», — цитирует китайского пловца Reuters.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира. Однако Международное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее китайский пловец Сунь Ян назвал неудачником британца Скотта после награждения.