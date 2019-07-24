Китайский пловец Сунь Ян назвал неудачником британца Скотта после награждения
- Reuters
«Ты неудачник, я — победитель!» — сказал Сунь Ян сопернику.
Напомним, что китайский пловец был замешан в допинговом скандале. Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.
21 июля австралиец Мак Хортон отказался стоять на одном пьедестале с Сунь Яном, занявшим первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Затем на один подиум с китайцем не захотел подниматься британский пловец Данкан Скотт после соревнований на дистанции 200 метров вольным стилем. Скотт также отказался пожать руку оппоненту. В связи с этим Сунь Ян начал высказывать британцу претензии на повышенных тонах.
Ранее FINA вынесла предупреждение пловцам Скотту и Сунь Яну за их поведение.
Sun Yang to Duncan Scott: "You're a loser. I'm a winner." pic.twitter.com/W1AhD6XekV— Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2019