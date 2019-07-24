Китайский пловец Сунь Ян назвал неудачником британца Скотта после награждения

Стало известно, что сказал представитель Китая Сунь Ян британцу Данкану Скотту после церемонии награждения по результатам заплыва на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

«Ты неудачник, я — победитель!» — сказал Сунь Ян сопернику.

Напомним, что китайский пловец был замешан в допинговом скандале. Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

21 июля австралиец Мак Хортон отказался стоять на одном пьедестале с Сунь Яном, занявшим первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем. Затем на один подиум с китайцем не захотел подниматься британский пловец Данкан Скотт после соревнований на дистанции 200 метров вольным стилем. Скотт также отказался пожать руку оппоненту. В связи с этим Сунь Ян начал высказывать британцу претензии на повышенных тонах.

Ранее FINA вынесла предупреждение пловцам Скотту и Сунь Яну за их поведение.