Чупков: Сунь Ян — борзый, но бразильские пловцы с ним разобрались

Двукратный чемпион мира Антон Чупков в интервью RT рассказал о своём отношении к китайскому пловцу Сунь Яну. По мнению российского рекордсмена, китайский спортсмен ведёт себя с соперниками непозволительно.

«Есть борзые пловцы, например Сунь Ян. Раньше он реально вёл себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним, после того как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел её или нет. Вроде бы после этого ему наваляли. За Яном реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подаёт инвентарь. Он просто как ребёнок. Не знаю, как он живёт дома», — рассказал Чупков.

Ранее сообщалось, что Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников.