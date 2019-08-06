Чупков: Сунь Ян — борзый, но бразильские пловцы с ним разобрались

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира Антон Чупков в интервью RT рассказал о своём отношении к китайскому пловцу Сунь Яну. По мнению российского рекордсмена, китайский спортсмен ведёт себя с соперниками непозволительно.
Чупков: Сунь Ян — борзый, но бразильские пловцы с ним разобрались
  • Reuters

«Есть борзые пловцы, например  Сунь Ян. Раньше он реально вёл себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним, после того как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел её или нет. Вроде бы после этого ему наваляли. За Яном реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подаёт инвентарь. Он просто как ребёнок. Не знаю, как он живёт дома», — рассказал Чупков.

Ранее сообщалось, что Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить