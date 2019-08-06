Чупков: Сунь Ян — борзый, но бразильские пловцы с ним разобрались
- Reuters
«Есть борзые пловцы, например Сунь Ян. Раньше он реально вёл себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним, после того как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел её или нет. Вроде бы после этого ему наваляли. За Яном реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подаёт инвентарь. Он просто как ребёнок. Не знаю, как он живёт дома», — рассказал Чупков.
Ранее сообщалось, что Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников.