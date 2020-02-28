Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
- © Bernd Thissen/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
Отмечается, что отстранение спортсмена будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии, в феврале 2019 года Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. Международная федерация плавания оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира — 2019. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Ранее в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.