Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на восемь лет трёхкратного олимпийского чемпиона, китайского пловца Сунь Яна за нарушение антидопинговых правил.
Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
  • © Bernd Thissen/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Отмечается, что отстранение спортсмена будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года. 

Согласно отчёту антидопинговой комиссии, в феврале 2019 года Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. Международная федерация плавания оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира — 2019. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить