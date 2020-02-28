Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на восемь лет трёхкратного олимпийского чемпиона, китайского пловца Сунь Яна за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Отмечается, что отстранение спортсмена будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии, в феврале 2019 года Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. Международная федерация плавания оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира — 2019. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее в CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля.