В CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля
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- AFP
Как сообщает пресс-служба CAS, слушания, которые пройдут не ранее конца апреля 2020 года, не будут публичными, поскольку между всеми сторонами данного вопроса не было достигнуто соглашения.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
Ранее сообщалось, что CAS разрешил IIHF участвовать в споре WADA с РУСАДА.