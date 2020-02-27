В CAS сообщили, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не ранее конца апреля

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил некоторые подробности предстоящих слушаний по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания, которые пройдут не ранее конца апреля 2020 года, не будут публичными, поскольку между всеми сторонами данного вопроса не было достигнуто соглашения.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что CAS разрешил IIHF участвовать в споре WADA с РУСАДА.