«На море плаваю по-собачьи»: Чупков о жизни вне бассейна, знакомствах с девушками в соцсетях и футбольном ЦСКА

Рекордсмену мира на дистанции 200 м брассом Антону Чупкову приходится сдавать зачёты по плаванию в университете, несмотря на свой статус. Об этом спортсмен рассказал в интервью RT. Он признался, что до сих пор живёт с мамой и не любит, когда девушки проявляют инициативу и пишут ему первые. Пловец также отметил, что не пропускает ни одного матча футбольного ЦСКА и ему больше импонирует Фёдор Чалов, чем Артём Дзюба.

«Мне не обидно, что пловцам уделяют меньше внимания, чем футболистам»

— Не устали от постоянного общения со СМИ после чемпионата мира?

— Конечно, это далеко не первое моё интервью, но я не устал. Общаться с журналистами нужно, вы тоже выполняете свою работу. К тому же, нужно пользоваться возможностью, отблагодарить тех, кого следует, поведать о своих эмоциях.

— Не обидно, что о пловцах вспоминают только после больших побед на чемпионатах мира и Олимпийских играх?

— Это связано с тем, что у нас в сезоне только один главный старт, когда вся Россия может увидеть нас по телевизору. Больше таких крупных турниров в течение года нет. Но мне не обидно, что пловцам уделяют меньше внимания, чем футболистам или фигуристам. Зато легче живётся. Я не тщеславный, мне всё равно.

— Вас узнают на улице?

— Да, обычно это родители с детьми, которые восхищаются плаванием, смотрят на нас и берут пример. Узнавать пловцов вообще сложнее, чем, например, хоккеистов, потому что на нас всегда надеты шапочки и очки. Но детям удаётся, они подходят и просят сфотографироваться или дать автограф.

— Вам приятно?

— Конечно, особенно если это дети. Им тяжело отказать. Если ответить взаимностью ребятам, это станет для них дополнительной мотивацией.

— Но ведь вы побеждаете на чемпионатах мира, в то время как представители других видов спорта порой ничего не выигрывают, а их знает вся страна.

— За один чемпионат мира получаешь столько внимания, что хватает.

— Вы сами для себя решили, что нужно быть публичным человеком, или кто-то подсказал? Ведь не все спортсмены хотят быть такими.

— Это моя личная позиция, понимаю, что у всех своя работа, и мы с журналистами связаны. Поэтому всегда иду навстречу.

— Нет мыслей в будущем самому заняться журналистикой?

— Нет, это вряд ли. Сейчас я получаю удовольствие от спорта, в будущем хотел бы найти своё дело, которое будет так же нравиться.

— На сколько увеличилось количество подписчиков в социальных сетях после первенства планеты?

— Я к соцсетям отношусь нейтрально, не так хорошо веду Instagram, хотя нужно уже этим начать заниматься. Теперь их стало 17 тысяч. Конечно, это немного, но среди пловцов у меня один из лучших показателей, если не считать Юлию Ефимову или Владимира Морозова.

— Для вас ведение социальных сетей часть работы или просто развлечение?

— Да, это развлечение. Просто интересно посмотреть, чем занимаются друзья, потому что у нас много сборов и соревнований, редко с ними вижусь. Приходится так наблюдать за их жизнью. Переписываться есть время, а вживую общаться уже сложно. Всё свободное время уходит на семью и друзей.

— Девушки вам пишут, пытаются знакомиться?

— Да, и они тоже — поздравляют с успехами, особенно сейчас. Но у меня такая жизненная позиция, что, если девушка пишет сама, то мне она будет не нужна. Мужчина сам должен добиваться женщины. Возможно, есть исключения, но всё-таки я сам должен найти кого-то и узнать.

— Какой должна быть девушка, чтобы вам понравиться?

— Не знаю, просто должна понравиться, запасть в душу. Я сам такую найду. Кто ищет, тот всегда найдёт.

— У вас бывают периоды, когда вы уходите в себя, ни с кем не общаетесь, и до вас уже не достучаться?

— Таких моментов почти не бывает. С друзьями я всегда общаюсь, каким бы ни было настроение. Даже если где-то «загоняюсь», общение с ними всё равно пойдёт на пользу. Депрессиям я не подвержен.

— Даже перед стартом не уходите в своеобразный вакуум?

— За столько лет у меня было много крупных стартов, Олимпийские игры и три чемпионата мира, были победы на них. Большого волнения уже нет, всё воспринимается проще. Нет, мандраж сохраняется, как у любого человека, но всё даётся легче.

«Слежу за ЦСКА, смотрю каждую игру»

— Вы не читаете новости и статьи о плавании?

— Только в последнее время решил посмотреть, всю ли правду обо мне пишут. Все интервью получились хорошие. Но вы же сами сказали, что о нас не пишут. Поэтому что читать? Мне интересны просто новости спорта.

— Что в последнее время на вас произвело впечатление?

— То что ЦСКА подписал Николу Влашича. Я большой фанат футбольного клуба, и поэтому для меня это была грандиозная новость. Я был счастлив, что права на такого полузащитника выкупили.

— Вы активный болельщик?

— Слежу за командой, смотрю каждую игру, выбираюсь на стадион. Даже как-то сделал первый удар по мячу перед матчем с «Краснодаром». Я вообще большой фанат всего футбола, в России поддерживаю ЦСКА и смотрю Лигу чемпионов на сборах по вечерам.

— Давайте представим, что вы футбольный эксперт. Как вам форма ЦСКА в новом сезоне?

— Пусть ушёл Родриго Бекао, но пришёл Игорь Дивеев. Надеюсь, будут ещё трансферы. В этом году у нас отличные шансы. Да, в прошлом сезоне удалось занять только четвёртое место и пробиться в Лигу Европы. Теперь хочется, чтобы команда удачно выступила в еврокубках. В чемпионате же ЦСКА точно будет биться за золото.

— Вы даже похожи на Виктора Гончаренко слегка.

— Разве? Мне никто не говорил. Только я повыше ростом. (Смеётся.)

— Часто ли приходится во время интервью отвечать на одни и те же вопросы?

— В основном, да, очень много повторяющихся вопросов, на которые, если честно, устаю отвечать. Но надеюсь, что отвечал тоже одинаково. (Смеётся.)

— Случалось такое, что у вас спрашивали нечто такое, чем хотелось поделиться самому?

— Меня как-то спросили, кем бы я хотел стать на один день. Я долго думал и решил, что попробовал бы себя в какой-нибудь очень тяжёлой профессии, например, шахтёром. Горняки проделывают колоссальный труд, хотел бы его прочувствовать на себе. У нас, спортсменов, тоже тяжёлые тренировки, огромные нагрузки, по вечерам доползаем до кровати. Но есть ещё более сложные профессии.

«В старом бассейне иногда плитка падала в воду»

— Сколько времени вы проводите в бассейне?

— Тяжело сейчас вспомнить, когда у меня отпуск. Обычно в восемь часов подъём, с 10 до 11 утра работа в зале на спортивной базе «Озеро Круглое». С 11 до 13 тренируемся в бассейне. Потом обед и час-полтора сна или просто отдыха. Затем идём обратно в бассейн и плаваем ещё два часа.

— Говорят, что лётчикам снится небо, а морякам — вода. Что чаще всего видят во сне пловцы?

— У каждого по-разному, кто о чём мечтает. У меня пусть будет небо. Но бассейн не снится.

— Синхронистки рассказывают, что им приходится жить с постоянными порезами от чужих ногтей. Сталкиваются ли с чем-то подобным пловцы?

— В старом бассейне на нас может плитка упасть. Действительно такое было. Ещё на крупных соревнованиях собирается очень много народа в воде, все лезут в бассейн. Плывут на голове друг у друга, и тогда можно столкнуться или задеть кого-то. Тоже будут синяки и порезы.

— А кожа не портится от хлорированной воды?

— Мне кажется, она уже привыкла. Уже всё равно за столько лет.

— А просто купаться на отдыхе вы любите?

— Я отдаю предпочтение пляжному волейболу или другим играм. В море просто захожу окунуться для удовольствия и сразу выхожу. Воды мне и так хватает, чтобы ещё в отпуске она везде окружала. Никого на море не впечатляю своей техникой и скоростью, просто по-собачьи немного плаваю, как бабушки в бассейне. В детстве мама просила, чтобы я показал всем, как хорошо плаваю, и мне просто хотелось лицо руками закрыть. Одно дело бассейн, там ещё можно, а другое — море. Там и плотность воды другая, и скорость ниже.

— На пляже всем сразу видно вашу атлетичную фигуру. Люди начинают интересоваться, откуда она у вас?

— Да, многие по плечам сразу догадываются, что я пловец. Кстати, иногда бывает сложно подобрать одежду из-за плеч.

— Вам из-за фигуры не предлагали в рекламе сниматься?

— Нет, пока.

— А если предложат, согласитесь?

— Почему бы и нет. Было бы прикольно.

— Что бы вы никогда не стали рекламировать?

— Наверное, алкоголь.

— Разве вы сами не употребляете?

— Все мы люди. Но, наверное, не стал бы.

— Есть ли такой спортсмен, который является для вас иконой?

— Такого нет. Постеры на стене висели только в детстве. Например, всегда любил Александра Попова. Это легенда нашего вида спорта. Было и пару иностранных пловцов, которыми восхищался. Сейчас нравятся некоторые футболисты. Кроме Влашича, это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Но по стилю игры больше симпатизирую португальцу. Хотя в сборной России у нас по этому поводу немало разногласий. Некоторые болеют за «Ювентус», некоторые — за «Барселону».

— Есть ли публичный человек, за которым вам интересно наблюдать или с которым вам хотелось бы познакомиться?

— Тяжело сказать. Например, я много смотрю хоккей в свободное время и хожу на матчи ЦСКА. В НХЛ болею за «Питтсбург» уже больше десяти лет. Конечно, интересно было бы пообщаться с Сидни Кросби. Всё-таки у него непростая карьера: он получил тяжёлую травму, потом вернулся на лёд. С Евгением Малкиным тоже, но он всё-таки россиянин. Даст бог, когда-нибудь появится возможность с ним пересечься.

«Были мысли переехать от мамы, но я так редко бываю дома»

— Говорят, что мама оказала колоссальное влияние на вашу карьеру и повседневную жизнь.

— Про жизнь я бы говорить не стал, мне не 15 лет, чтобы мама контролировала всё, но свободное время всегда провожу дома. Мама действительно всегда поддерживает меня.

— Пока вы продолжаете жить с мамой в двухкомнатной квартире?

— Да. Были мысли переехать, но я так редко бываю дома — пару недель в году — что особого смысла нет.

— Что должно произойти, чтобы вы начали жить самостоятельно?

— Должно появиться больше свободного времени. Нужно чтобы не было такого количества тренировок и соревнований.

— Может, после победы на Олимпийских играх решитесь жениться и завести детей?

— Я не загадываю на будущее. И не хочется произносить громких слов. Это неправильно. Стараюсь жить сегодняшним днём. Но, конечно, хочется счастливую семью и счастливых детей. Но пока не встретил ту девушку, с которой мог бы начать двигаться в нужном направлении.

— А кто больше радуется вашим победам, вы или мама?

— Наверное, всё-таки мама, да и вообще вся семья. Дед с бабушкой даже плакали, когда я установил мировой рекорд. Я сам — нет.

— Неужели дома у мамы нет вашего уголка с наградами и медалями?

— Как такового нет. В принципе все медали висят у меня дома на стене. Так что если они рухнут, то на меня. А самые важные хранятся в уголке в коробочках.

— Как часто открываете эти коробки?

— Не слишком часто. Но не сказал бы, что для меня это кусок металла, ведь они олицетворяют весь труд, который я проделал на тренировках. Я работал, не давал себе слабину. На эти медали смотрю, когда становится реально тяжело, чтобы понимать, для чего всё это делаю.

— Вы получили поздравительную телеграмму от Владимира Путина после чемпионата мира?

— Она пришла не мне, а в Министерство спорта и Центр спортивной подготовки. В 2017-м президент тоже поздравлял нас после побед на чемпионате мира в Венгрии. Но сейчас я хочу, чтобы телеграмму всё-таки передали мне. Буду хранить дома. Приятно получить поздравление от президента.

— А встретиться с ним?

— Я уже встречался с президентом дважды. Дай бог, в следующем году после Олимпийских игр в Токио состоится ещё одна.

«Сунь Ян — борзый, но бразильские пловцы с ним разобрались»

— Не опасаетесь, что у вас всё складывается слишком хорошо?

— Тревога иногда возникает. Думаешь, что может не получится. Но мы с тренером делаем всю необходимую работу. Разговаривал с ним, и он всегда успокаивал. Говорил, если сейчас плохо себя чувствуешь, болят мышцы, то потом будет хорошо. Это придаёт уверенности в себе.

— А перед стартом не волнуетесь?

— Когда стоишь на стартовой тумбочке, в голове нет вообще никаких мыслей. Ничего не соображаешь и не понимаешь. Это чистый адреналин. Крутые ощущения. С чем их можно сравнить? Ни с чем. Мозг отключается. Я даже не вспомню, о чём думаю. Равно как и на дистанции. Я знаю, что о чём-то думаю, когда плыву, но о чём конкретно, не помню. Бывает, из бассейна вылезаешь с трудом. Некоторые просто отключаются, приходится помогать им дойти до массажистов.

— Сдаёте ли вы в университете зачёты по плаванию?

— Да. Кстати, не помню, какая у меня оценка. Сессию я закрыл, учусь на индивидуальном графике, но приходится сдавать, в том числе и плавание. Мне помогают иногда, но автоматы не ставят.

— Приходилось ли вам спасать утопающего?

— Нет, никогда. Меня тем более никто не спасал.

— Почему брасс, а не другой стиль плавания?

— Так вышло с детства. Тренер увидел, что у меня лучше всего получается именно этот стиль. Вообще я считаю, что брассистом нужно родиться. Тут нужны именно природные данные.

— Почему выбрали обычное плавание, а не синхронное?

— Ну, Александр Мальцев, например, — четырёхкратный чемпион мира. В России он один такой. Молодец. Чем больше золота у страны, тем лучше. Но, честно говоря, синхронное плавание смотрю не слишком часто.

— Что важнее, мировой рекорд в полуфинале или золото?

— Золото. Рекорд не так важен. Бывало, тренер говорил перед финальным заплывом: «Забудь о результате, главное — одержать победу».

— Десять лет назад отменили плавание в костюмах. Могли бы сейчас соревноваться в нём?

— Я бы попробовал. Ни разу не было такого опыта. Когда их отменили, мне было всего 12 лет. Тогда я выступал только в плавках.

— Есть ли у вас свои приметы?

— У нас много всякого инвентаря: ласты, очки, шапочки, специальная трубка для дыхания. Основное — ласты и шапочки. Но не слышал, чтобы у ребят были какие-либо приметы.

— Пловец, с которым вы хотели бы познакомиться.

— В принципе я знаю всех, кого хотел. Но на последнем чемпионате мира удалось познакомиться с великим брассистом, неоднократным олимпийским чемпионом Косукэ Китадзимой. Когда-то он «разрывал» всех, а на это первенство планеты приехал уже в качестве легенды, завершившей карьеру. Я подошёл к нему, поздоровался, перекинулись парой фраз и сфотографировались. Это было очень круто.

— Интересно было бы с ним посоревноваться?

— Без сомнения.

— Кто больше всех брызгается на разминке?

— Таких в принципе нет. Но есть просто борзые, например, Сунь Ян. Раньше он реально вёл себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним после того, как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел её или нет. Вроде бы после этого ему «наваляли».

— Такое ощущение, что он просто пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

— Честно говоря, мне всё равно. За ним реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подаёт инвентарь. Он просто как ребёнок. Не знаю, как живёт дома.

— Не думаете, что это скорее не ребячество, а демонстрация своего звёздного статуса?

— Возможно, так и есть.

— Не боитесь, что выиграв Олимпиаду и ещё пару золотых медалей на ЧМ, можете стать таким же?

— В моих правилах оставаться человеком и самим собой.

«Любимый пляж в Москве? Вы серьёзно?»

— Ваше прозвище в бассейне?

— Однажды узнал, что тренеры меня между собой называют «профессор». Возможно это связано с моим математическим подходом к дистанции и тем, как я её «раскладываю».

— Посоревноваться с акулой, как Майкл Фелпс, решились бы?

— Это прикольное шоу. Уже после завершения карьеры можно пробовать такие штуки. Но мне пока рано думать о подобном. А соревноваться с живой акулой — я пас.

— Как набрать столько же подписчиков, сколько Юлия Ефимова?

— У меня нет такого желания. Но если задаться целью, то точно нужны какие-то крутые фотки и что-то интересное. Кстати, плавание с акулой отлично подходит для раскрутки социальных сетей.

— Теперь давайте перейдём к коротким вопросам. Любимый район Москвы?

— Перово.

— Любимый бассейн Москвы?

— Мой родной, на Семёновской.

— На какой станции метро назначаете свидания?

— Предпочитаю центр. Например, Арбат.

— Идеальная девушка — тоже пловчиха или та, которая ничего не знает о плавании?

— Лучше человек не из нашего вида спорта. Иначе неинтересно. В чём смысл обсуждать одно и то же. Приятнее всё самому рассказывать, постепенно посвящать её в подробности своей жизни.

— Если она ничего не знает, то как объясните, что такое брасс?

— Скорее покажу. Открою на телефоне свой победный заплыв и на примере всё объясню.

— Переплыть Москву-реку ради девушки — согласились бы?

— Теоретически это совсем не сложно. Другое дело, что она грязная и мало оборудованных мест для спуска к воде.

— Билет на матч ЦСКА или билет на чемпионат России по плаванию?

— На футбол.

— Фанатская трибуна ЦСКА или центральная?

— Очень хочу на «фанатку». Но просто так туда не попасть, билеты продаются только через специальные организации.

— Какую кричалку болельщиков ЦСКА вспомните первой?

— Ту, которую исполняют в самом начале матча. «Звучит наш гимн — ЦСКА непобедим...».

— Фёдор Чалов или Артём Дзюба?

— Ну, конечно же, Чалов.

— Игорь Акинфеев или Маринато Гильерме?

— Опять же сделаю выбор в пользу армейца. Кстати, правда считаю, что он до сих пор лучший вратарь страны.

— Слуцкий или Гончаренко?

— Леонид Викторович. Я вырос на победах команды под его началом, хотя и Виктора Гончаренко очень уважаю.

— Евгений Гинер или Владимир Сальников?

— Знаете, есть такая шутка «Гинер всё купил». Давайте его выберем.

— Дмитрий Губерниев или Денис Панкратов?

— Губерниев.

— Первый стереотип на уме о Японии?

— Район Сибуя, где снимали фильм «Форсаж».

— А второй?

— Маленькие, просто крошечные номера в гостиницах, куда заходишь боком. Негде даже поставить чемодан.

— Что проще — проплыть дистанцию комплексом или съесть суши палочками?

— Выберу дистанцию, потому что с палочками были проблемы.

— Смогли бы отметить победу на Олимпиаде, выпив саке?

— Сомнительно. Никогда не пробовал и в столь торжественный момент вряд ли бы решился. Так что, если судьба позволит, отметим восстановительным коктейлем.

— Самый странный вопрос, который вам задавали до этого интервью?

— Как-то спрашивали, зачем я плаваю и нравится ли мне.

— Самая странная информация, которую узнали о себе из СМИ?

— Как-то писали, что с первых призовых я купил маме электрическую мясорубку, что не соответствует действительности. Но смешно даже не это, а то, что журналистам рассказал про мясорубку мой тренер. Откуда он это взял, ума не приложу.

— Самое необычное пожелание перед стартом?

— Они все от тренера. Каждый раз он говорит что-то новое. Но всегда обращается ко мне: «Малыш». Перед тем, как я установил мировой рекорд, он сказал: «Малыш, давай, я в тебя верю! Играй в свою игру, удачи тебе парень». Потом похлопал меня по плечу.

Блиц с Антоном Чупковым

«Думаю, отказался бы тренировать жену Дональда Трампа»

— По традиции хотелось бы закончить наше интервью блиц-опросом. Отвечайте на вопросы, не задумываясь. Итак, продолжите фразу. Если меня полностью облачить в гидрокостюм, в котором будет лишь прорезь для глаз, я...

— ...поплыву.

— Самое глупое, что я делал в воде во время тренировок...

— ...нырял.

— Больше всего в плавании меня раздражает...

— ...плавать на резине.

— Мой рекорд по преодолённому за сутки расстоянию в воде составляет...

— ...20 км.

— Если бы составляли рейтинг 25 самых сексуальных спортсменов России, я бы занял в нём...

— ...последнее место. Или нужно выбирать исключительно из мужчин? Если честно, то как-то не особо интересуюсь их красотой, так что поставлю себя на первое место.

— Самая очаровательная девушка в плавании, исключая россиянок...

— ...их две — датчанка Пернилле Блуме и итальянка Федерика Пеллегрини.

— Если бы соревнования на ЧМ проводились в бассейнах при температуре воды +10 °C, то...

— ...я бы не поплыл!

— Если бы жена Дональда Трампа попросила вас провести индивидуальную тренировку с ней, вы бы...

— Думаю, отказался бы. Хотя с удовольствием провожу мастер-классы для детей. Вот это мне действительно нравится!

— С каким предложением должен к вам обратиться Майкл Фелпс, чтобы вы согласились не задумываясь?

— «Поплыли сотку брассом!».