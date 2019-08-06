«На море плаваю по-собачьи»: Чупков о жизни вне бассейна, знакомствах с девушками в соцсетях и футбольном ЦСКА
- AFP
- © Christophe Simon
«Мне не обидно, что пловцам уделяют меньше внимания, чем футболистам»
— Не устали от постоянного общения со СМИ после чемпионата мира?
— Конечно, это далеко не первое моё интервью, но я не устал. Общаться с журналистами нужно, вы тоже выполняете свою работу. К тому же, нужно пользоваться возможностью, отблагодарить тех, кого следует, поведать о своих эмоциях.
— Не обидно, что о пловцах вспоминают только после больших побед на чемпионатах мира и Олимпийских играх?
— Это связано с тем, что у нас в сезоне только один главный старт, когда вся Россия может увидеть нас по телевизору. Больше таких крупных турниров в течение года нет. Но мне не обидно, что пловцам уделяют меньше внимания, чем футболистам или фигуристам. Зато легче живётся. Я не тщеславный, мне всё равно.
— Вас узнают на улице?
— Да, обычно это родители с детьми, которые восхищаются плаванием, смотрят на нас и берут пример. Узнавать пловцов вообще сложнее, чем, например, хоккеистов, потому что на нас всегда надеты шапочки и очки. Но детям удаётся, они подходят и просят сфотографироваться или дать автограф.
— Вам приятно?
— Конечно, особенно если это дети. Им тяжело отказать. Если ответить взаимностью ребятам, это станет для них дополнительной мотивацией.
— Но ведь вы побеждаете на чемпионатах мира, в то время как представители других видов спорта порой ничего не выигрывают, а их знает вся страна.
— За один чемпионат мира получаешь столько внимания, что хватает.
— Вы сами для себя решили, что нужно быть публичным человеком, или кто-то подсказал? Ведь не все спортсмены хотят быть такими.
— Это моя личная позиция, понимаю, что у всех своя работа, и мы с журналистами связаны. Поэтому всегда иду навстречу.
— Нет мыслей в будущем самому заняться журналистикой?
— Нет, это вряд ли. Сейчас я получаю удовольствие от спорта, в будущем хотел бы найти своё дело, которое будет так же нравиться.
— На сколько увеличилось количество подписчиков в социальных сетях после первенства планеты?
— Я к соцсетям отношусь нейтрально, не так хорошо веду Instagram, хотя нужно уже этим начать заниматься. Теперь их стало 17 тысяч. Конечно, это немного, но среди пловцов у меня один из лучших показателей, если не считать Юлию Ефимову или Владимира Морозова.
— Для вас ведение социальных сетей часть работы или просто развлечение?
— Да, это развлечение. Просто интересно посмотреть, чем занимаются друзья, потому что у нас много сборов и соревнований, редко с ними вижусь. Приходится так наблюдать за их жизнью. Переписываться есть время, а вживую общаться уже сложно. Всё свободное время уходит на семью и друзей.
— Девушки вам пишут, пытаются знакомиться?
— Да, и они тоже — поздравляют с успехами, особенно сейчас. Но у меня такая жизненная позиция, что, если девушка пишет сама, то мне она будет не нужна. Мужчина сам должен добиваться женщины. Возможно, есть исключения, но всё-таки я сам должен найти кого-то и узнать.
— Какой должна быть девушка, чтобы вам понравиться?
— Не знаю, просто должна понравиться, запасть в душу. Я сам такую найду. Кто ищет, тот всегда найдёт.
— У вас бывают периоды, когда вы уходите в себя, ни с кем не общаетесь, и до вас уже не достучаться?
— Таких моментов почти не бывает. С друзьями я всегда общаюсь, каким бы ни было настроение. Даже если где-то «загоняюсь», общение с ними всё равно пойдёт на пользу. Депрессиям я не подвержен.
— Даже перед стартом не уходите в своеобразный вакуум?
— За столько лет у меня было много крупных стартов, Олимпийские игры и три чемпионата мира, были победы на них. Большого волнения уже нет, всё воспринимается проще. Нет, мандраж сохраняется, как у любого человека, но всё даётся легче.
«Слежу за ЦСКА, смотрю каждую игру»
— Вы не читаете новости и статьи о плавании?
— Только в последнее время решил посмотреть, всю ли правду обо мне пишут. Все интервью получились хорошие. Но вы же сами сказали, что о нас не пишут. Поэтому что читать? Мне интересны просто новости спорта.
— Что в последнее время на вас произвело впечатление?
— То что ЦСКА подписал Николу Влашича. Я большой фанат футбольного клуба, и поэтому для меня это была грандиозная новость. Я был счастлив, что права на такого полузащитника выкупили.
— Вы активный болельщик?
— Слежу за командой, смотрю каждую игру, выбираюсь на стадион. Даже как-то сделал первый удар по мячу перед матчем с «Краснодаром». Я вообще большой фанат всего футбола, в России поддерживаю ЦСКА и смотрю Лигу чемпионов на сборах по вечерам.
— Давайте представим, что вы футбольный эксперт. Как вам форма ЦСКА в новом сезоне?
— Пусть ушёл Родриго Бекао, но пришёл Игорь Дивеев. Надеюсь, будут ещё трансферы. В этом году у нас отличные шансы. Да, в прошлом сезоне удалось занять только четвёртое место и пробиться в Лигу Европы. Теперь хочется, чтобы команда удачно выступила в еврокубках. В чемпионате же ЦСКА точно будет биться за золото.
— Вы даже похожи на Виктора Гончаренко слегка.
— Разве? Мне никто не говорил. Только я повыше ростом. (Смеётся.)
— Часто ли приходится во время интервью отвечать на одни и те же вопросы?
— В основном, да, очень много повторяющихся вопросов, на которые, если честно, устаю отвечать. Но надеюсь, что отвечал тоже одинаково. (Смеётся.)
— Случалось такое, что у вас спрашивали нечто такое, чем хотелось поделиться самому?
— Меня как-то спросили, кем бы я хотел стать на один день. Я долго думал и решил, что попробовал бы себя в какой-нибудь очень тяжёлой профессии, например, шахтёром. Горняки проделывают колоссальный труд, хотел бы его прочувствовать на себе. У нас, спортсменов, тоже тяжёлые тренировки, огромные нагрузки, по вечерам доползаем до кровати. Но есть ещё более сложные профессии.
«В старом бассейне иногда плитка падала в воду»
— Сколько времени вы проводите в бассейне?
— Тяжело сейчас вспомнить, когда у меня отпуск. Обычно в восемь часов подъём, с 10 до 11 утра работа в зале на спортивной базе «Озеро Круглое». С 11 до 13 тренируемся в бассейне. Потом обед и час-полтора сна или просто отдыха. Затем идём обратно в бассейн и плаваем ещё два часа.
— Говорят, что лётчикам снится небо, а морякам — вода. Что чаще всего видят во сне пловцы?
— У каждого по-разному, кто о чём мечтает. У меня пусть будет небо. Но бассейн не снится.
— Синхронистки рассказывают, что им приходится жить с постоянными порезами от чужих ногтей. Сталкиваются ли с чем-то подобным пловцы?
— В старом бассейне на нас может плитка упасть. Действительно такое было. Ещё на крупных соревнованиях собирается очень много народа в воде, все лезут в бассейн. Плывут на голове друг у друга, и тогда можно столкнуться или задеть кого-то. Тоже будут синяки и порезы.
— А кожа не портится от хлорированной воды?
— Мне кажется, она уже привыкла. Уже всё равно за столько лет.
— А просто купаться на отдыхе вы любите?
— Я отдаю предпочтение пляжному волейболу или другим играм. В море просто захожу окунуться для удовольствия и сразу выхожу. Воды мне и так хватает, чтобы ещё в отпуске она везде окружала. Никого на море не впечатляю своей техникой и скоростью, просто по-собачьи немного плаваю, как бабушки в бассейне. В детстве мама просила, чтобы я показал всем, как хорошо плаваю, и мне просто хотелось лицо руками закрыть. Одно дело бассейн, там ещё можно, а другое — море. Там и плотность воды другая, и скорость ниже.
— На пляже всем сразу видно вашу атлетичную фигуру. Люди начинают интересоваться, откуда она у вас?
— Да, многие по плечам сразу догадываются, что я пловец. Кстати, иногда бывает сложно подобрать одежду из-за плеч.
— Вам из-за фигуры не предлагали в рекламе сниматься?
— Нет, пока.
— А если предложат, согласитесь?
— Почему бы и нет. Было бы прикольно.
— Что бы вы никогда не стали рекламировать?
— Наверное, алкоголь.
— Разве вы сами не употребляете?
— Все мы люди. Но, наверное, не стал бы.
— Есть ли такой спортсмен, который является для вас иконой?
— Такого нет. Постеры на стене висели только в детстве. Например, всегда любил Александра Попова. Это легенда нашего вида спорта. Было и пару иностранных пловцов, которыми восхищался. Сейчас нравятся некоторые футболисты. Кроме Влашича, это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Но по стилю игры больше симпатизирую португальцу. Хотя в сборной России у нас по этому поводу немало разногласий. Некоторые болеют за «Ювентус», некоторые — за «Барселону».
— Есть ли публичный человек, за которым вам интересно наблюдать или с которым вам хотелось бы познакомиться?
— Тяжело сказать. Например, я много смотрю хоккей в свободное время и хожу на матчи ЦСКА. В НХЛ болею за «Питтсбург» уже больше десяти лет. Конечно, интересно было бы пообщаться с Сидни Кросби. Всё-таки у него непростая карьера: он получил тяжёлую травму, потом вернулся на лёд. С Евгением Малкиным тоже, но он всё-таки россиянин. Даст бог, когда-нибудь появится возможность с ним пересечься.
«Были мысли переехать от мамы, но я так редко бываю дома»
— Говорят, что мама оказала колоссальное влияние на вашу карьеру и повседневную жизнь.
— Про жизнь я бы говорить не стал, мне не 15 лет, чтобы мама контролировала всё, но свободное время всегда провожу дома. Мама действительно всегда поддерживает меня.
— Пока вы продолжаете жить с мамой в двухкомнатной квартире?
— Да. Были мысли переехать, но я так редко бываю дома — пару недель в году — что особого смысла нет.
— Что должно произойти, чтобы вы начали жить самостоятельно?
— Должно появиться больше свободного времени. Нужно чтобы не было такого количества тренировок и соревнований.
— Может, после победы на Олимпийских играх решитесь жениться и завести детей?
— Я не загадываю на будущее. И не хочется произносить громких слов. Это неправильно. Стараюсь жить сегодняшним днём. Но, конечно, хочется счастливую семью и счастливых детей. Но пока не встретил ту девушку, с которой мог бы начать двигаться в нужном направлении.
— А кто больше радуется вашим победам, вы или мама?
— Наверное, всё-таки мама, да и вообще вся семья. Дед с бабушкой даже плакали, когда я установил мировой рекорд. Я сам — нет.
— Неужели дома у мамы нет вашего уголка с наградами и медалями?
— Как такового нет. В принципе все медали висят у меня дома на стене. Так что если они рухнут, то на меня. А самые важные хранятся в уголке в коробочках.
— Как часто открываете эти коробки?
— Не слишком часто. Но не сказал бы, что для меня это кусок металла, ведь они олицетворяют весь труд, который я проделал на тренировках. Я работал, не давал себе слабину. На эти медали смотрю, когда становится реально тяжело, чтобы понимать, для чего всё это делаю.
— Вы получили поздравительную телеграмму от Владимира Путина после чемпионата мира?
— Она пришла не мне, а в Министерство спорта и Центр спортивной подготовки. В 2017-м президент тоже поздравлял нас после побед на чемпионате мира в Венгрии. Но сейчас я хочу, чтобы телеграмму всё-таки передали мне. Буду хранить дома. Приятно получить поздравление от президента.
— А встретиться с ним?
— Я уже встречался с президентом дважды. Дай бог, в следующем году после Олимпийских игр в Токио состоится ещё одна.
«Сунь Ян — борзый, но бразильские пловцы с ним разобрались»
— Не опасаетесь, что у вас всё складывается слишком хорошо?
— Тревога иногда возникает. Думаешь, что может не получится. Но мы с тренером делаем всю необходимую работу. Разговаривал с ним, и он всегда успокаивал. Говорил, если сейчас плохо себя чувствуешь, болят мышцы, то потом будет хорошо. Это придаёт уверенности в себе.
— А перед стартом не волнуетесь?
— Когда стоишь на стартовой тумбочке, в голове нет вообще никаких мыслей. Ничего не соображаешь и не понимаешь. Это чистый адреналин. Крутые ощущения. С чем их можно сравнить? Ни с чем. Мозг отключается. Я даже не вспомню, о чём думаю. Равно как и на дистанции. Я знаю, что о чём-то думаю, когда плыву, но о чём конкретно, не помню. Бывает, из бассейна вылезаешь с трудом. Некоторые просто отключаются, приходится помогать им дойти до массажистов.
— Сдаёте ли вы в университете зачёты по плаванию?
— Да. Кстати, не помню, какая у меня оценка. Сессию я закрыл, учусь на индивидуальном графике, но приходится сдавать, в том числе и плавание. Мне помогают иногда, но автоматы не ставят.
— Приходилось ли вам спасать утопающего?
— Нет, никогда. Меня тем более никто не спасал.
— Почему брасс, а не другой стиль плавания?
— Так вышло с детства. Тренер увидел, что у меня лучше всего получается именно этот стиль. Вообще я считаю, что брассистом нужно родиться. Тут нужны именно природные данные.
— Почему выбрали обычное плавание, а не синхронное?
— Ну, Александр Мальцев, например, — четырёхкратный чемпион мира. В России он один такой. Молодец. Чем больше золота у страны, тем лучше. Но, честно говоря, синхронное плавание смотрю не слишком часто.
— Что важнее, мировой рекорд в полуфинале или золото?
— Золото. Рекорд не так важен. Бывало, тренер говорил перед финальным заплывом: «Забудь о результате, главное — одержать победу».
— Десять лет назад отменили плавание в костюмах. Могли бы сейчас соревноваться в нём?
— Я бы попробовал. Ни разу не было такого опыта. Когда их отменили, мне было всего 12 лет. Тогда я выступал только в плавках.
— Есть ли у вас свои приметы?
— У нас много всякого инвентаря: ласты, очки, шапочки, специальная трубка для дыхания. Основное — ласты и шапочки. Но не слышал, чтобы у ребят были какие-либо приметы.
— Пловец, с которым вы хотели бы познакомиться.
— В принципе я знаю всех, кого хотел. Но на последнем чемпионате мира удалось познакомиться с великим брассистом, неоднократным олимпийским чемпионом Косукэ Китадзимой. Когда-то он «разрывал» всех, а на это первенство планеты приехал уже в качестве легенды, завершившей карьеру. Я подошёл к нему, поздоровался, перекинулись парой фраз и сфотографировались. Это было очень круто.
— Интересно было бы с ним посоревноваться?
— Без сомнения.
— Кто больше всех брызгается на разминке?
— Таких в принципе нет. Но есть просто борзые, например, Сунь Ян. Раньше он реально вёл себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним после того, как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел её или нет. Вроде бы после этого ему «наваляли».
— Такое ощущение, что он просто пытается привлечь к себе как можно больше внимания.
— Честно говоря, мне всё равно. За ним реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подаёт инвентарь. Он просто как ребёнок. Не знаю, как живёт дома.
— Не думаете, что это скорее не ребячество, а демонстрация своего звёздного статуса?
— Возможно, так и есть.
— Не боитесь, что выиграв Олимпиаду и ещё пару золотых медалей на ЧМ, можете стать таким же?
— В моих правилах оставаться человеком и самим собой.
«Любимый пляж в Москве? Вы серьёзно?»
— Ваше прозвище в бассейне?
— Однажды узнал, что тренеры меня между собой называют «профессор». Возможно это связано с моим математическим подходом к дистанции и тем, как я её «раскладываю».
— Посоревноваться с акулой, как Майкл Фелпс, решились бы?
— Это прикольное шоу. Уже после завершения карьеры можно пробовать такие штуки. Но мне пока рано думать о подобном. А соревноваться с живой акулой — я пас.
— Как набрать столько же подписчиков, сколько Юлия Ефимова?
— У меня нет такого желания. Но если задаться целью, то точно нужны какие-то крутые фотки и что-то интересное. Кстати, плавание с акулой отлично подходит для раскрутки социальных сетей.
— Теперь давайте перейдём к коротким вопросам. Любимый район Москвы?
— Перово.
— Любимый бассейн Москвы?
— Мой родной, на Семёновской.
— На какой станции метро назначаете свидания?
— Предпочитаю центр. Например, Арбат.
— Идеальная девушка — тоже пловчиха или та, которая ничего не знает о плавании?
— Лучше человек не из нашего вида спорта. Иначе неинтересно. В чём смысл обсуждать одно и то же. Приятнее всё самому рассказывать, постепенно посвящать её в подробности своей жизни.
— Если она ничего не знает, то как объясните, что такое брасс?
— Скорее покажу. Открою на телефоне свой победный заплыв и на примере всё объясню.
— Переплыть Москву-реку ради девушки — согласились бы?
— Теоретически это совсем не сложно. Другое дело, что она грязная и мало оборудованных мест для спуска к воде.
— Билет на матч ЦСКА или билет на чемпионат России по плаванию?
— На футбол.
— Фанатская трибуна ЦСКА или центральная?
— Очень хочу на «фанатку». Но просто так туда не попасть, билеты продаются только через специальные организации.
— Какую кричалку болельщиков ЦСКА вспомните первой?
— Ту, которую исполняют в самом начале матча. «Звучит наш гимн — ЦСКА непобедим...».
— Фёдор Чалов или Артём Дзюба?
— Ну, конечно же, Чалов.
— Игорь Акинфеев или Маринато Гильерме?
— Опять же сделаю выбор в пользу армейца. Кстати, правда считаю, что он до сих пор лучший вратарь страны.
— Слуцкий или Гончаренко?
— Леонид Викторович. Я вырос на победах команды под его началом, хотя и Виктора Гончаренко очень уважаю.
— Евгений Гинер или Владимир Сальников?
— Знаете, есть такая шутка «Гинер всё купил». Давайте его выберем.
— Дмитрий Губерниев или Денис Панкратов?
— Губерниев.
— Первый стереотип на уме о Японии?
— Район Сибуя, где снимали фильм «Форсаж».
— А второй?
— Маленькие, просто крошечные номера в гостиницах, куда заходишь боком. Негде даже поставить чемодан.
— Что проще — проплыть дистанцию комплексом или съесть суши палочками?
— Выберу дистанцию, потому что с палочками были проблемы.
— Смогли бы отметить победу на Олимпиаде, выпив саке?
— Сомнительно. Никогда не пробовал и в столь торжественный момент вряд ли бы решился. Так что, если судьба позволит, отметим восстановительным коктейлем.
— Самый странный вопрос, который вам задавали до этого интервью?
— Как-то спрашивали, зачем я плаваю и нравится ли мне.
— Самая странная информация, которую узнали о себе из СМИ?
— Как-то писали, что с первых призовых я купил маме электрическую мясорубку, что не соответствует действительности. Но смешно даже не это, а то, что журналистам рассказал про мясорубку мой тренер. Откуда он это взял, ума не приложу.
— Самое необычное пожелание перед стартом?
— Они все от тренера. Каждый раз он говорит что-то новое. Но всегда обращается ко мне: «Малыш». Перед тем, как я установил мировой рекорд, он сказал: «Малыш, давай, я в тебя верю! Играй в свою игру, удачи тебе парень». Потом похлопал меня по плечу.
- Блиц с Антоном Чупковым
«Думаю, отказался бы тренировать жену Дональда Трампа»
— По традиции хотелось бы закончить наше интервью блиц-опросом. Отвечайте на вопросы, не задумываясь. Итак, продолжите фразу. Если меня полностью облачить в гидрокостюм, в котором будет лишь прорезь для глаз, я...
— ...поплыву.
— Самое глупое, что я делал в воде во время тренировок...
— ...нырял.
— Больше всего в плавании меня раздражает...
— ...плавать на резине.
— Мой рекорд по преодолённому за сутки расстоянию в воде составляет...
— ...20 км.
— Если бы составляли рейтинг 25 самых сексуальных спортсменов России, я бы занял в нём...
— ...последнее место. Или нужно выбирать исключительно из мужчин? Если честно, то как-то не особо интересуюсь их красотой, так что поставлю себя на первое место.
— Самая очаровательная девушка в плавании, исключая россиянок...
— ...их две — датчанка Пернилле Блуме и итальянка Федерика Пеллегрини.
— Если бы соревнования на ЧМ проводились в бассейнах при температуре воды +10 °C, то...
— ...я бы не поплыл!
— Если бы жена Дональда Трампа попросила вас провести индивидуальную тренировку с ней, вы бы...
— Думаю, отказался бы. Хотя с удовольствием провожу мастер-классы для детей. Вот это мне действительно нравится!
— С каким предложением должен к вам обратиться Майкл Фелпс, чтобы вы согласились не задумываясь?
— «Поплыли сотку брассом!».
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