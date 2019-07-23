Ещё один пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с Сунь Яном

Короткая ссылка
Британский пловец Данкан Скотт на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу после заплыва на дистанцию 200 метров вольным стилем отказался подниматься на подиум для награждения вместе с одержавшим победу представителем Китая Сунь Яном.
Ещё один пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с Сунь Яном
  • Reuters

На церемонии награждения британский спортсмен, ставший вторым в заплыве, как несколькими днями ранее австралиец Мак Хортон, демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место.

Замкнувший тройку призёров россиянин Мартин Малютин соблюдал протокол церемонии.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что FINA отреагировала на поведение австралийского пловца Хортона на награждении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить