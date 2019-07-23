Ещё один пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с Сунь Яном

Британский пловец Данкан Скотт на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу после заплыва на дистанцию 200 метров вольным стилем отказался подниматься на подиум для награждения вместе с одержавшим победу представителем Китая Сунь Яном.

На церемонии награждения британский спортсмен, ставший вторым в заплыве, как несколькими днями ранее австралиец Мак Хортон, демонстративно держался на расстоянии от Сунь Яна, занявшего первое место.

Замкнувший тройку призёров россиянин Мартин Малютин соблюдал протокол церемонии.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что FINA отреагировала на поведение австралийского пловца Хортона на награждении.