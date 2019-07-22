FINA отреагировала на поведение австралийского пловца Хортона на награждении
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«FINA уважает свободу слова, но она должна быть в правильном контексте. Как принято во всех спортивных организациях, наши спортсмены и их окружение знают об обязанности соблюдать правила FINA и не использовать события FINA для личных заявлений», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
FINA также отмечает, что вопрос по китайскому пловцу рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), и до оглашения решения FINA не будет комментировать это дело.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.
Ранее двукратная чемпионка ОИ Лилли Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ.