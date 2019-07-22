FINA отреагировала на поведение австралийского пловца Хортона на награждении

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Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийцу Маку Хортону за отказ подниматься на подиум для награждения на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу вместе с одержавшим победу китайцем Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.
FINA отреагировала на поведение австралийского пловца Хортона на награждении
  • ©Bai Xuefei, via www.imago-images/www.imago-images.de
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«FINA уважает свободу слова, но она должна быть в правильном контексте. Как принято во всех спортивных организациях, наши спортсмены и их окружение знают об обязанности соблюдать правила FINA и не использовать события FINA для личных заявлений», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

FINA также отмечает, что вопрос по китайскому пловцу рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), и до оглашения решения FINA не будет комментировать это дело.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее двукратная чемпионка ОИ Лилли Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ.

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