FINA отреагировала на поведение австралийского пловца Хортона на награждении

Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийцу Маку Хортону за отказ подниматься на подиум для награждения на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу вместе с одержавшим победу китайцем Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

«FINA уважает свободу слова, но она должна быть в правильном контексте. Как принято во всех спортивных организациях, наши спортсмены и их окружение знают об обязанности соблюдать правила FINA и не использовать события FINA для личных заявлений», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

FINA также отмечает, что вопрос по китайскому пловцу рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), и до оглашения решения FINA не будет комментировать это дело.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее двукратная чемпионка ОИ Лилли Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ.