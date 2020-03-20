«В коронавирусе нет ничего страшного»: экс-врач «Спартака» о пандемии, возникшей панике и внезапном отпуске футболистов

Коронавирус — не самое страшное заболевание, проблема лишь в отсутствии вакцины. Об этом в интервью RT заявил бывший врач «Спартака», а в настоящий момент руководитель медицинского департамента армянского «Урарту» Михаил Вартапетов. По его словам, люди поддаются панике от переизбытка информации. Также он считает, что в сложившейся ситуации футболистам вряд ли удастся поддерживать форму.

«Спортсмены легко могут растерять форму»

— Какая обстановка в Ереване?

— В Армении введён режим чрезвычайного положения. Федерация приняла решение прекратить все соревнования до 14 апреля. Каждый клуб сам для себя определяет, когда и в каком объёме возобновлять тренировки. У нас пока никто не тренируется, заболевших тоже нет. Ситуация в целом спокойная.

— Какие меры предосторожности принимаются в клубе?

— Ещё до того, как был введён режим ЧП, собрали ребят и рассказали, что им стоить делать. Это стандартный набор действий при любой вирусной инфекции: постараться не контактировать с большим количеством людей, избегать мест скопления народа, почаще мыть руки, не обниматься. Почти все сотрудники офиса переведены на дистанционный режим работы.

— Команды сейчас практически не тренируются. Как такой простой повлияет на футболистов?

— Безусловно, это головная боль для тренеров. Подобная пауза — своего рода внеочередной отпуск. Такие длительные перерывы в тренировочном процессе критичны, спортсмены легко могут растерять всю форму.

— Как быстро простой начинается сказываться на футболистах?

— Если игрок находится в бездействии больше четырёх дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения. Тем более речь не идёт о тактике, необходимой любому тренеру. После того, как возобновится тренировочный процесс, понадобится около двух недель, чтобы привести игроков в порядок. Повторюсь: мы имеем ситуацию выхода из длительного отпуска.

— Какие задания в период карантина могут дать тренеры футболистам?

— Речь идёт только о пробежках. Аэробная работа. Ещё велосипед. А больше ничего придумать нельзя. О каком объёме работы идёт речь? В профессиональных командах рассчитывают её персонально для каждого человека, это зависит от частоты пульса. Но если взять в среднем, то общий объём тренировок должен составить не менее часа с перерывами на стретчинг, разминки и так далее. Да и практически везде сейчас есть специальные датчики, которые фиксируют уровень нагрузки. То есть у футболистов «сачкануть» не получится.

— Таких нагрузок будет достаточно?

— Конечно, нет. Представьте себе игрока, вернувшегося в команду после отпуска. А ведь люди сейчас на отдыхе тоже без дела не сидят и выполняют определённую тренировочную работу. Но потом требуются затяжные сборы, чтобы набрать форму. Это минимум три недели, а то и полтора месяца. То есть выходит, игроки зимой активно поработали, а сейчас просто растеряют всю форму. Но деваться некуда. Однако если пойдёт явный спад заболеваемости, занятия возобновятся раньше. Сейчас тренеры просто не могут понять, когда им собирать подопечных, поскольку продолжать заниматься прямо сейчас тоже бессмысленно.

— Почему?

— Непонятно, на какой срок затянется пауза. Возможно, на месяц. Если футболист всё это время будет только тренироваться, это приведёт к морально-психологическим проблемам. Двусторонки? Например, в Армении запретили собираться группам людей численностью свыше 20 человек, так что и это пока невозможно.

«Грипп — даже более тяжёлый недуг»

— Существует ли реальная опасность для футболистов заразиться коронавирусом во время тренировки?

— На мой взгляд, ничего страшного нет. Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран. ВОЗ была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжёлых заболеваний с высоким уровнем летальности.

— Многие сравнивают коронавирус с обычным гриппом.

— Это не совсем правильно.

Страдают и умирают от подобных заболеваний, прежде всего, люди, имеющие сопутствующие тяжёлые патологии, например, дыхательной или сердечно-сосудистой системы, онкологию. Речь идёт о гражданах преклонного возраста. На самом деле, грипп — даже более тяжёлый недуг, но с ним мы научились бороться. В ответ на распространение нового вируса были введены сверхжёсткие меры. Просто население иногда впадает в панику от избытка информации.

— Но ведь мир знал вспышки и других заболеваний. 10 лет назад по планете прокатился свиной грипп. Но тогда соревнования не отменяли.

— Об этом говорю и я. Но здесь свою роль сыграла скорость распространения. Коронавирус одномоментно накрыл все континенты, кроме Антарктиды. В случае со свиным и птичьим гриппом, атипичной пневмонией о таких масштабах речи не шло, это были скорее локальные заболевания.

— Не слишком ли жёстким стало решение футбольных властей о приостановке всех турниров?

— Остаётся только действовать в рамках общих рекомендаций. Наверное, можно было продолжать играть, но без зрителей. Сами понимаете, что это не лучший вариант. Так что данное решение является правильным.

— Как думаете, когда ситуация нормализуется?

— На мой взгляд, к концу мая мир вернётся к нормальной жизни.

— Какие советы в сложившейся ситуации можете дать обычным людям?

— Во-первых, не паниковать. Коронавирус — не самое страшное заболевание, с которым может столкнуться человечество. Это не особо опасная инфекция, как, например, оспа, чума, холера или тропическая лихорадка. Также нужно соблюдать элементарные гигиенические меры. Очень жаль, что народ только сейчас о них задумался. Мыть руки нужно всегда, а то некоторые теперь выдают это чуть ли не за эксклюзивный совет.

— Какие симптомы должны настораживать?

— Отдышка, повышение температуры, кашель. При первых симптомах нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае не стоит бояться изоляции и карантина.