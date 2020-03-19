«Все в панике и надеются не заболеть»: Татаев о карантине в Чехии, пустых полках магазинов и домашних тренировках

Жители Чехии, где несколько дней назад был объявлен карантин, серьёзно напуганы ситуацией с распространением коронавируса и делают всё, чтобы не заразиться. Об этом в интервью RT рассказал защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев. По его словам, выходить из дома можно только в экстренных случаях, то есть в магазин или аптеку. Спортсмен также поделился тем, как поддерживает форму в домашних условиях, и нашёл плюсы в вынужденной самоизоляции.

«Когда всё только начиналось, люди смеялись, а теперь в сердцах поселился страх»

— Карантин в Чехии ввели в ночь на 16 марта. Расскажи, что сейчас происходит в стране?

— До того ходили слухи, что всем придётся работать дистанционно, а на улицах нельзя будет появляться без масок. Игры национального чемпионата изначально планировали проводить без зрителей. Однако с каждым днём ситуация ухудшалась. Сначала в городах запретили собираться группами численностью до 30 человек, затем — до десяти. Сейчас запретили и это. В стране всё закрыто. Передвигаться можно только на машинах, автобусные станции не работают, а общественный транспорт ездит очень редко.

— Не возникает ощущение, что начался апокалипсис?

— Когда выходишь на улицу, можно наблюдать забавную, на мой взгляд, картину. Даже в очередях в аптеки люди стоят на расстоянии друг от друга. То есть в ней может находится десять человек, но они растягиваются на 50 метров. Все соблюдают дистанцию и близко друг к другу не подходят.

Вообще практически в каждую аптеку стоит очередь, не знаю, правда, что люди там покупают. Все боятся заразиться. За руку тоже никто не здоровается. Говорят «чао» — и всё. Карантин ввели до 24 марта, дальше власти будут действовать по ситуации. Но каждый день по телевизору дают сводку новостей о распространении коронавируса в стране.

— Как местные жители относятся к происходящему?

— Многие чехи, конечно, в панике. Все боятся. Когда всё только начиналось, люди смеялись. Говорили: «Да нет, бред какой-то, быть этого не может». Просто такого никогда не было. А теперь в сердцах поселился страх. По телевизору рассказывают о необходимых мерах предосторожности, и все их соблюдают: носят маски, не здороваются, моют руки. Многие стали мыть их так часто, как никогда прежде. В общем все в панике и надеются не заболеть.

«С полок сметали еду подчистую, в мгновение ока расхватывали маски»

— Как часто можно появляться на улице?

— В целом только в экстренных случаях, то есть сходить в аптеку и магазин. Так передавали по телевидению. Главное, нельзя собираться группами. Некоторые вообще не выходят из дома. Другие устраивают пробежки, гуляют с детьми. Тем не менее все в обязательном порядке выходят в масках. Но в этом карантине многие находят и плюсы, ведь можно наконец провести время с семьёй.

— На работу люди не ездят совсем?

— Да. У меня много местных знакомых, которые трудятся на заводе знаменитого автомобильного гиганта Skoda. Как говорят здесь, Skoda кормит всю Чехию. Так вот и там ввели дистанционный режим. Мало того, ходят слухи, что завод вообще закроют на две недели.

— Бары с ресторанами тоже не функционируют?

— Сначала работали до 20:00, а теперь закрыты вовсе. Так что, кроме аптек и магазинов, пойти некуда. И то они открыты с шести утра до восьми вечера. Больше в стране не работает ничего. К счастью, сейчас хотя бы нормализовалась ситуация с продуктами, потому что когда всё только начиналось, с полок сметали еду подчистую. Как-то зашёл после тренировки в продуктовый, а брать там было уже практически нечего.

— Говорят, что особенно не хватало туалетной бумаги.

— С ней проблем вроде не возникало, не понимаю, почему столько шуток на эту тему. Вот с овощами и фруктами было сложно. Они разлетались моментально. В основном люди закупали, как и в России, крупы, макароны и тушёнку. Ну и, разумеется, в мгновение ока расхватывали маски. В аптеках найти их было нереально. Некоторые натягивают обычный платок или шарф. При желании маску можно сшить самому. А я её не ношу вовсе. Я же парень с Кавказа, меня болезни не берут.

«Изначально были разговоры, что улетим в Россию, но в клубе нас не отпустили»

— Тебе сейчас приходится самому ходить в магазин?

— К счастью, в «Младе Болеслав» иностранных футболистов обеспечивают питанием. Днём к 13:00 мы приходим на стадион обедать, и с собой нам дают ужин. То есть готовить не приходится, а у многих спортсменов с этим проблемы. Да и бегать по магазинам не нужно. Местных ребят просто распустили по домам. Изначально были разговоры, что мы сможем улететь в Россию, а потом вернуться. Но было непонятно, как долго будет закрыта Чехия. Так что в клубе приняли решение не отпускать нас.

— Сколько времени ты уже находишься на карантине?

— С 12 марта. Тогда в клубе объявили, что все могут разъезжаться по домам. Каждому игроку раздали индивидуальный план работы. Причём планировалось, что местные ребята будут заниматься дома, а мы, легионеры, должны собираться на стадионе и тренироваться там. Но в итоге и это теперь делать нельзя.

— Как проходят твои самостоятельные тренировки?

— Вообще дома тренироваться не привык. Здесь я предпочитаю отдыхать. Выхожу в местный парк, делаю короткие спринты, бегаю, чтобы не растерять форму. Сами понимаете, будет очень обидно, если результат тяжёлого труда, который проделали на зимних сборах, уйдёт в трубу. Только-только возобновился чемпионат, и страну закрыли на карантин. Когда начнутся матчи, непонятно, но сейчас говорят о начале мая. Уверен, когда тренировки возобновятся, нам дадут серьёзные нагрузки, чтобы все привели себя в порядок.

— Насколько тяжело постоянно сидеть дома?

— Получается, что из квартиры выхожу только на стадион за едой да на пробежки. Но я нашёл в этом плюсы. Могу много времени уделять книгам, общению с родными. При желании можно даже научиться что-то готовить. Постоянно на связи с родителями. Они, конечно, сначала переживали за меня, особенно мама. Им было не по себе, когда рассказывал о пустых полках в чешских магазинах. Но в России теперь начинается то же самое. Даю им советы, стараюсь подсказать, как правильно вести себя в сложившейся ситуации.

— Какой совет можешь дать россиянам?

— Мне кажется, коронавирус — это обычная болезнь, которую можно без проблем побороть, если человек обладает нормальным иммунитетом. Уверен, скоро все будут смеяться над этим. Главное — не заморачиваться. Хочу посоветовать детям, которые живут вдали от родителей, как можно скорее вернуться домой, чтобы провести время вместе. Но ни в коем случае не стоит бояться и мчаться в панике по магазинам. Пейте чай с лимоном, ешьте чеснок, мойте руки. Это элементарные правила, которые человек должен соблюдать.